Después de un año marcado por las huelgas de guionistas y actores de Hollywood -la más larga de su larga historia-, lo que significó el retraso de algunas producciones para las pantallas, empiezan a regularizarse los estrenos, a hacerse un lugar en los catálogos excesivamente llenos. El comienzo de un año es el momento ideal para hablar de promesas, tan lleno como está de grandes expectativas. Y ahí está 2024, a vuelta de página del calendario, con novedades que renuevan la ilusión de ver buenas series. Sobre todo ahora que, por lo menos los argentinos, deberemos pensar muy bien qué plataformas pagar o cómo alternar entre ellas.



Entre las series más esperadas figuran “True Detective: Noche polar”, que se estrenará el 14 de enero por HBO Max. Como ocurrió en cada una de las entregas de esta saga, cada temporada es completamente ajena a la anterior y cambia de protagonistas. Esta vez le toca a Jodie Foster, y el escenario será Alaska. “Cuando la larga noche invernal cae sobre Ennis, los seis hombres que operan la Estación de investigación ártica Tsalal desaparecen sin dejar rastro. Para resolver el caso, las Detectives Liz Danvers y Evangeline Navarro tendrán que enfrentarse a la oscuridad que llevan en sí mismas e indagar en las turbulentas verdades que yacen enterradas bajo el hielo eterno”, dice el adelanto de lo que veremos en breve.



Otra de las series que generan enormes expectativas es la compleja y arriesgada adaptación de la trilogía literaria del autor chino Liu Cixi, “El problema de los tres cuerpos”, que Netflix subirá a su plataforma el 21 de marzo de 2024. Las ilusiones que la rodean tienen sustento: los desarrolladores son David Benioff y D.B. Weiss, el dúo que hizo “Game of Thrones” y que esta vez, junto con Alexander Woo (True Blood), traslada a la pantalla en 24 episodios de 60 minutos, la historia del primer contacto de la humanidad con una inteligencia extraterrestre, que lleva a la totalidad de la raza humana a conspiraciones gubernamentales, guerras mundiales ocultas, organizaciones científicas clandestinas y misterios tecnológicos que bordean lo sobrenatural.



Una de las más esperadas del 2024 es “El Régimen”, que sumará HBO Max a su catálogo desde el 3 de marzo. La protagonista de esta sátira política es la impecable Kate Winslet, que vuelve al formato de miniserie después del éxito de “Mildred Pierce” y “Mare of Easttown”. En este caso, Winslet será la dictadora de un país ficticio de Europa. Calculadora, ambiciosa e inestable, la canciller totalitaria que compone Winslet mostrará su naturaleza fría y elegante ante el público, y su versión despiadada cuando esté en el palacio y use a sus subordinados como un instrumento para expresar su ira y frustración, sobre todo a su guardaespaldas, que termina siendo su único aliado. La serie, escrita por Will Tracy, conocido por su trabajo en “Succession”, es dirigida por el prestigioso director Stephen Frears (“Relaciones peligrosas”) y por Jessica Hobbs (galardonada con un Emmy por “The Crown”).



Para los fans de los súper héroes y de sus enemigos, HBO Max también anota este año la producción “El Pingüino”. Tras su actuación en The Batman, Colin Farrell vuelve a ponerse en el personaje de Oswald “Oz” Cobblepot, alias El Pingüino. Lo cierto es que aún no tiene fecha de estreno anunciada, pero HBOMax se anota varias promesas para el año que viene.

De Argentina, casos reales



Hay muchas producciones argentinas que se sumarán el año que viene a las plataformas. Entre ellas, figuran series basadas en personajes reales, ficciones y al menos dos docuseries basadas en tristes hechos reales.



De un lado, la productora Haddock Films (los mismos de “Carmel: ¿Quién mató a María Marta?” y de “El fotógrafo y el cartero: el crimen de Cabezas”) está realizando para Netflix una docuserie basada en el crimen de Fernando Baez Sosa, el joven que fue asesinado a golpes por un grupo de rugbiers hace cuatro años, la madrugada del 18 de enero a la salida de un boliche en Villa Gessell. Hace un año, la justicia condenó a Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matias Benicelli y Luciano Pertossi a cadena perpetua y a Lucas Pertossi, Blas Cinalli y Ayrton Viollaz a una pena de 15 años de prisión.



El otro trabajo que está en plena etapa de producción es una serie basada en la tragedia de Cromañón. El rodaje se hizo en Uruguay y ficcionaliza el relato de sobrevivientes. La serie se estrenará el año próximo cuando se cumplan 20 años de esa noche funesta en la que 197 jóvenes perdieron la vida en un recital de Callejeros.



2024 también será el año en que Prime Video estrene “Menem” , la serie de la que ya se conocieron algunas imágenes, con el protagónico de Leonardo Sbaraglia y su impresionante transformación en el ex presidente argentino.

Dirigida por Ariel Winograd, la serie narrará el ascenso de Menem al poder, la implementación de la convertibilidad, los ataques terroristas, y los hechos políticos y soiciales que acaracterizaron los 90. También actúan Juan Minujín, Griselda Siciliani, Jorgelina Aruzzi y Marco Antonio Caponi, entre otros.



Entre las más esperadas (y largamente postergada), figura también “El eternauta”, cuyo inicio de rodaje anunció Netflix el pasado 12 de mayo. Dirigido por Bruno Stagnaro y con Ricardo Darín como protagonista, la serie está basada en la historieta creada por Héctor German Oesterheld e ilustrada por Francisco Solano López, que se publicó por primera vez entre 1957 y 1959. Serán seis episodios “robustos”, como los definió Darín, por lo que podrían ser de más de una hora.



“El Eternauta” es la tragedia de Juan Salvo, el sobreviviente de una invasión alienígena que fue condenado a viajar en el tiempo. Es una guerra sin cuartel en Buenos Aires contra un poderoso ejército extraterrestre. El relato comienza con Juan Salvo, su familia y sus amigos, jugando al truco cuando comienza a caer una nevada que mata todo lo que toca y que le exige al protagonista improvisar un traje aislante que le permita salir a la calle. Desde ese momento, Salvo se convierte en un hombre clave en esa lucha que no parece destinada a un final feliz.



Para los que disfrutaron de “Nada”, con Luis Brandoni y Robert De Niro, para 2024 la dupla que forman Mariano Cohn y Gastón Duprat llegaa Star + con “Bellas Artes”. Si antes era el mundo de los críticos gastronómicos, ahora será el mundillo del arte el que quede bajo su lupa. El protagonista será Oscar Martínez, que encarnará a un prestigioso historiador de arte y gestor cultural que es nombrado director de un importante museo de arte en Madrid.

Las promesas estás sobre las grillas. A esta altura es todo es esperanza.