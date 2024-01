«True detective: Tierra nocturna»: terror sobrenatural y un homenaje a «El enigma de otro mundo»

“Porque no sabemos qué bestias sueña la noche cuando sus horas se hacen más largas, incluso para que Dios esté despierto”. La cita de Hildred Castaigne que abre el primer episodio de “True Detective: Tierra nocturna” da en la tecla del tono: oscuro, con tintes sobrenaturales, y cierta atmósfera de terror.

Esta semana. HBO estrenó la cuarta temporada de “True detective”, la serie que comenzó su camino hace exactamente diez años, cuando debutó de la mano de una historia ideada por el escritor Nick Pizzolato y con la pareja de investigadores formada por Matthew McConaughey y Woody Harrelson. Hasta ahora, ninguno tuvo el brillo (ni la oscuridad) de la primera.



Pero esta vez, “True detective” parece ponerse en línea. Ahora, la pareja de detectives -que cambia en cada una de las temporadas- está formada por Jodie Foster y Kali Reis que encarnan a Liz Danvers y Evangeline Navarro respectivamente, dos veteranas detectives del ficticio pueblo de Ennis, ubicado bien al norte de Alaska, ahí donde prácticamente no hay nada, como en las series policiales del nordic noir, al estilo “Trapped”.



En el comienzo de la historia es 17 de diciembre, exactamente la fecha en que el cielo se oscurecerá por completo para dar lugar a la noche larga del ártico y a todo lo que trae esa oscuridad. La naturaleza lo advierte: algo pasará.



A más de uno, lo que trae esa oscuridad puede recordarle el maravilloso filme de John Carpenter, “La cosa/Enigma de otro mundo”. Es que hay ocho científicos que viven en la estación de investigaciones Tsalal, bastante aislados de todos y justo esa noche, cuando cada uno iba a dedicarse a sus propias banalidades para matar el tiempo, todos desaparecen. La estación queda aparentemente intacta: el sandwich a medio comer, la música de los Beatles puesta a todo lo que da en un televisor, la ropa lavándose. No hay rastros de nadie, salvo por una lengua humana, que aparece en la cocina, cuando el encargado de llevar los suministros se encuentra con ese escenario demencial.



La encargada del caso será Liz. Pero de a poco, el caso las unirá. Liz y Evangeline no se llevan bien. Más bien se detestan. La relación se deterioró a partir de un extraño caso ocurrido hace ya varios años, que también investigaron ambas y quedó sin resolver. Es el caso del asesinato de una activista local de origen indígena llamada Annie Kowtok (Nivi Pedersen), ocurrido en medio en medio de las protestas contra una mina, un caso que también tiene una lengua cortada como rastro de algo inexplicable y brutal.



Los paralelismos con “La cosa” exceden ese escenario desconcertante que es la noche polar, la soledad en medio de un paisaje blanco, el encierro en una estación de investigación. Lo que recuerda el filme de Carpenter es el aura misteriosa, sobrenatural y terrorífica, algo de lo que podría ocurrir con los cuerpos, con los muertos.



Pero “True detective”, en cada una de sus emisiones hasta ahora, no hace tanto hincapie en el misterio a resolver -que lo hace, por supuesto- como en el ángulo psicológico de sus protagonistas. Y aquí, ya desde el primer capítulo, se ve que hay donde hundir el dedo.



El de Jodie Foster no es un personaje lineal . Se le adivinan rencores viejos, traumas, una relación compleja con la hija que no es suya pero a la que cría a partir de algo que ocurrió en el pasado y por ahora sólo se esbozó. Y lo mismo ocurre con su compañera de tareas, la dura Evangeline, siempre dispuesta a defender a las mujeres que sufren algún tipo de violencia, y sobre todo, siempre dispuesta a volver sobre ese caso que fue no sólo lo que la enfrentó a Liz sino a algo más profundo que aún no termina de plantearse en el primer episodio.



Los personajes, y también el lugar enriquecen la trama en ese lugar tan helado y complejo, donde conviven descendientes de pueblos originarios de la zona y recién llegados, las dificultades que plantea la dureza del clima, con lo que se ambiente gélido hace en las relaciones humanas, y en la salud mental, el consumo de alcohol, y algunos elementos sobrenaturales.



“True detective: Tierra nocturna” serán seis episodios, todos de alrededor de una hora, que estarán disponibles en la plataforma de HBO los domingos a la noche. Es un buen comienzo.