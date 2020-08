“Es necesaria una discusión profunda sobre las reformas estructurales”

Cerrado el acuerdo con los acreedores externos y con el capítulo de la gestión de la pandemia aun por resolver, contar con la palabra de los representantes políticos de la región, es valioso para comprender el impacto de la coyuntura en las provincias. David Schlereth es diputado nacional por la Provincia del Neuquén. En diálogo con PULSO, compartió su visión acerca del momento que atraviesa el país.

PREGUNTA: ¿Qué opinión le merece el acuerdo alcanzado con los acreedores?

RESPUESTA: Me parece un muy buen acuerdo. Tal vez puedan discutirse matices o detalles respecto a las condiciones en las que se cerró, pero es una muy buena noticia. No solo para el gobierno que va a tener un alivio importante al diferir los vencimientos, sino también para las finanzas de los estados provinciales que a partir del acuerdo pueden también retomar la re programación de sus deudas, y para el sector privado, fundamentalmente para sectores de la economía que están esperando procesos de inversión que permitan impulsar la actividad económica. Para nosotros los neuquinos, es muy sensible un sector como Vaca Muerta, donde previo a la pandemia ya se verificaba un parate en la actividad. Creo que se trata de un acuerdo que era indispensable, pero que a la vez es insuficiente en relación a lo que Argentina necesita para retomar un proceso de crecimiento económico. Llega el momento en que el gobierno deberá explicitar su plan económico para dar certeza a los distintos actores.

P: ¿Qué es lo que necesita Argentina para volver a crecer?

R: Primero que nada establecer decisiones que le den un marco. Condiciones que las pequeñas, medianas y grandes empresas necesitan para encontrar estabilidad jurídicae impositiva. Estamos en una instancia en la que deberemos plantearnos estas cosas. El Estado debe generar una discusión profundo respecto a ciertas reformas estructurales. La impositiva es una de ellas. Pensar como hacer para que el Estado sea más eficiente y darle condiciones al sector privado para poder crecer, generar empleo y generar riqueza, que es lo que la economía argentina necesita para salir del estancamiento, y crecer de forma sostenida, trascendiendo a los distintos gobiernos. Obviamente el crecimiento no va a llegar de un día para el otro, más considerando el impacto que generó la pandemia. Pero son decisiones que debieran darse en el marco de un gran acuerdo nacional, como política de estado, y con representación de todos los sectores.

P: ¿Hay margen político para este tipo de reformas en Argentina?

R: Como parte de la dirigencia política, como representante legislativo, pero también como parte de la población, me atrevo a decir que para lo que no hay margen, es para escapar a este tipo de reformas. Para lo que no hay margen, es para otra cosa que no sea encarar estas reformas. Tenemos que hacer el gran esfuerzo de provocar estos acuerdos mínimos. Y por supuesto, el que más responsabilidad tiene en este tipo de procesos, es el gobierno. Para eso gobierna. Debe tomar la iniciativa. Y si para lograrlo debe acordar con la oposición, cuanto más hacia dentro del seno de la coalición de gobierno, donde sabemos que existen profundas diferencias.

P: ¿Qué opina de la gestión de la pandemia?

R: Es una situación muy compleja. Es una buena señal la foto del Presidente junto al gobernador de Buenos Aires y al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es una señal responsable. Aún así, creo que hay decisiones que pudieron haber sido diferentes. Tal vez debió haber desde un primer momento un ámbito de consejo más amplio. No solo sanitario, sino también económico y social, porque estaba claro que las consecuencias no iban a ser solo sanitarias. Segundo, creo que se llegó tarde a algunas acciones puntuales. Por ejemplo los testeos masivos o la identificación de cómo era el proceso de contagio. Se pudo haber sido más selectivo en cuanto a la cuarentena, aislando por ejemplo a los sectores más vulnerables o de mayor riesgo.

P: ¿Considera que es valorable el resultado sanitario en relación a lo que sucede en países vecinos?

R: El valor de la vida humana es trascendente en cualquier circunstancia. Con ello también digo que si se evalúan las características de las víctimas, el mayor daño está focalizado. Hay franjas bien identificadas en las que hay que esforzarse por resguardar más todavía, incluso en un periodo prolongado hacia adelante. Sin ninguna duda hay que cuidar la vida. Pero sin quitarle valor a eso, hoy hay elementos concretos que nos obligan a hacer ese esfuerzo por la población en riesgo, al tiempo que flexibilizamos para el resto. Para eso hay que considerar franjas etarias, zonas geográficas. Hay zonas del país que tienen apenas decenas de casos y tienen un grado de aislamiento similar al de los lugares donde están los focos más importantes.

P: ¿Qué opina de la ley de teletrabajo?

R: Creo que pudo haber salido una mejor ley. Nosotros hicimos propuestas concretas distintas. Por ejemplo las condiciones de reversibilidad en la relación de trabajo, o el cumplimiento de ciertos horarios. Es una ley que está muy vinculada a una actividad que tiene un gran potencial en Argentina más allá del marco que ha generado la pandemia, como el desarrollo de la tecnología. Hace poco tiempo se sancionó la Ley de economía del conocimiento, que está muy relacionada a esto también. Es una industria de un gran potencial que genera divisas al país por más de u$s 6.000 millones. La Ley de teletrabajo entorpece en parte el desarrollo de actividades en medio de esta nueva normalidad.