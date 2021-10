Todos los cantantes en escena: es tiempo para “Nuestras voces II” en Roca

Luego del gran estreno de “Nuestras voces I” el pasado fin de semana, Fundación Cultural Patagonia presenta la segunda parte de esta especial propuesta, “Nuestras voces II”, el próximo viernes 8 de octubre a las 21 en el Espacio Cultural (San Luis 2085) de Roca.

La producción permite que todos los cantantes de la institución puedan lucirse en un espectáculo integrador que aborda distintos estilos musicales.



El programa está integrado por “Bring on the night” (Sting), “Part time lover” (Stevie Wonder), “Deja vu” (Gustavo Cerati), “Circo beat” (Fito Páez), “Pa’ Mayté” (Carlos Vives), “Caballo viejo”, “No me arrepiento de este amor” (Gilda), “Arenita azul”, “La pollera amarilla”, “Me vas a extrañar” y “Que nadie sepa mi sufrir”, entre otros.



Los cantantes que participan son Pablo Aristimuño, Alfonsina Magariño, Guillermo Pérez y Elisa Malén Hernández del grupo Curarte FCP. Además, estarán presentes Rock FCP y Caribe FCP. Rock FCP está integrado por Guillermo Pérez y Ángel Pino, guitarras y voz; Sebastián Mozzoni, bajo y voz; y Cristian Vallejos, batería y voz. Caribe FCP está integrado por Martín Bascur, bajo; Francisco Araya, percusión; Emanuel Beron, batería; Diego Bascur, piano y Guillermo Lancelotti, trompeta.



La entrada general, posee un valor de $400, con descuentos para jubilados y alumnos y docentes del IUPA. La misma se puede adquirir en la Secretaría de FCP (Rivadavia 2263), de lunes a viernes de 9 a 19 h, y el sábado de 10 a 13 h, y en el Museo Patagónico de Ciencias Naturales.

19° Festival Internacional de Percusión

FCP presenta la 19 edición del Festival Internacional de Percusión, que se desarrollará del 21 al 23 de octubre en las instalaciones de la institución, ubicadas en Rivadavia 2263 y San Luis 2085 de Roca.



Entre los destacados invitados se encuentran Jansel Torres, Damián Bonesi, Samanta Casarramona, el dúo Bestiario, Fabián Gallino, Agustín de Martino, Cristian Frette, Joaquín Pérez y Matías Laborde, entre otros, que se suman a los artistas locales.

Como siempre, el evento ofrecerá conciertos y clases maestras, en una propuesta integradora que aborda los diferentes instrumentos y estilos musicales dentro del amplio abanico sonoro de la percusión.

El XIX Festival Internacional de Percusión cuenta con la dirección del maestro Ángel Frette.



Cronograma



Jueves 21: 11h: Masterclass: Damián Bonesi y Samanta Casarramona (Tambores de marching); 15 h: Masterclass: Jansel Torres (Percusión latina); 16,30 h: Masterclass: Ángel Frette (Historia y evolución de la marimba); 18 h: Concierto: Damián Bonesi y Samanta Casarramona, Lisandro Parada y Jerónimo Molina (Tambores); Agustín de Martino (Vibráfono). 19,30 h: Masterclass: Bestiario (Dúo de percusión y proyecciones).



Viernes 22: 10 h: Fabián Gallina (Percusión árabe y Ensamble tradicional); 11,30 h: Masterclass: Agustín de Martino (Vibráfono); 15 h: Concierto: Parada- Frette (Marimba y vibráfono) y Ensamble de Percusión del IUPA; 16,30 h: Masterclass: Jansel Torres (Percusión latina); 18 h: Concierto: Bestiario (Dúo de percusión y proyecciones); 21 h: Concierto: En obra (Ensamble Percusión FCP).



Sábado 23: Perfeccionamiento Orquestal: Percusión. Joaquín Pérez (Orquesta Filarmónica de Buenos Aires); Christian Frette (Orquesta Filarmónica de Buenos Aires); Matías Laborde (Orquesta Sinfónica de Bahía Blanca), Ángel Frette, Fabián Poblete y Javier Navarrete (IUPA). 10,30 h: Masterclass: Matías Laborde (Entrenamiento mental y pánico escénico); 11,30 h: Masterclass: Joaquín Pérez y Ángel Frette (Xilofón y glokenspiel); 16 h: Masterclass: Christian Frette (Tambor sinfónico); 17 h: Masterclass: Joaquín Pérez y Matías Laborde (Bombo y platillos); 18 h: Masterclass: Fabián Poblete y Javier Navarrete (Timbales); 21 h: Concierto: Bestiario, Christian Frette, Damián Bonesi y Samanta Casarramona, Fabián Gallina, Ángel Frette, Lisandro Parada, Ensamble de Percusión FCP, Jansel Torres, Percusión Latina y Caribe FCP.