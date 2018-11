Ara San Juan: la emocionante historia de vida del tripulante rionegrino

¿Y, cuál de todos es Mario? “El que tiene más abierta la sonrisa. Buscá al que muestra más dientes, y seguro que es ese” . Así responde Sergio la consulta de este diario. Mientras acaricia con los ojos las fotos dispersas sobre la mesa. Como si fueran puertas abiertas al pasado, por las que se apura a entrar. Porque allí se permite la risa al evocar a su hermano. “Y hoy, no es poco volver a reír al recordarlo”, dice.

“Desde chico Marito anotaba todo. Por eso no nos sorprendió que llevara un registro de las fallas del submarino en su libreta”. Hugo Toconás, hermano de Mario

En ese barrio Guillermo Benítez conoció a Mario. “Éramos vecinos, compañeros de primaria y después llegamos juntos a la técnica”, contó el hombre, que ahora trabaja en Edersa. Y tiene 37 años. La misma edad que Toconás cuando abordó el ARA San Juan. En ese viaje del que no iba a regresar.

“Los egresados 2001 de la Técnica N° 7 tenemos un grupo de Whatsapp, en el que estaba Mario. Me enteré de que el submarino estaba perdido porque uno de los chicos nos contó ahí. ‘Ví las noticias. Lo llamé a Mario y no me responde’, nos dijo. Fue tremendo”, rememoró su excompañero.

Costó sacarlo de ese clima. En pocos días será papá y no deja de pensar en María Luz, la beba de 7 meses a la que el submarinista no llegó a conocer porque nació durante este interminable año de búsqueda. “Es terrible eso. Tenía también a Ryan, de 10 años. Pero no pudo conocer a su nueva bebé”, repitió, emocionado.

Fue el fútbol, en su caso, la puerta de entrada a sus recuerdos de infancia. Es que en ese barrio en el que confluían nacidos y criados con niños que llegaban desde distintos puntos del país, traídos por familias tentadas por la mina floreciente, la pelota acortaba distancias. Y permitía hacer amigos.

“Era chiquito, pero rápido como él sólo en la cancha”, se entusiasmó Guille, que ahora parece que viera las gambetas del Mario de entonces, en “cortos” y con las rodillas arañadas.

En su caso, sólo compartía con él la pasión futbolera. Es que el talento artístico del marino, que incluía su participación en el grupo de folclore Champaquí y las clases de tapiz, cerámica y dibujo, no encontraba la complicidad de sus amigos ni de sus hermanos.

“A nosotros mamá nos quiso mandar. Pero ninguno siguió. Como siempre, Marito fue el que lo hizo hasta el final. Con el folclore se presentó a bailar en varios lados”, contó Hugo Toconás. Su amigo Alejandro fue más compinche en la adolescencia. Iban a bailar en grupo al boliche Templo Sónico. Y “las ‘previas’ las hacíamos en casa de un compañero nuestro, Oscar Otero, que tenía un campito en Sierra Vieja, la parte más antigua del pueblo. Había una casita ahí, y tenía luz sólo a batería. Nos juntábamos a jugar a las cartas, y el que perdía tenía que tomar un vaso de alguna de las bebidas que llevábamos”, dijo.