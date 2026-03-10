La Justicia convocó a declarar a la abogada Natalia Volosin por el caso LIBRA: «Me preparé toda la vida para esto»

La abogada Natalia Volosin será la primera citada a declarar en la causa judicial por la criptomoneda $LIBRA, la investigación que analiza la promoción de esa memecoin y que involucra al presidente Javier Milei y al empresario Hayden Davis. El expediente busca determinar si existió una maniobra fraudulenta que derivó en pérdidas económicas para inversores.

Según publicó Noticias Argentinas, la especialista en Derecho había tenido participación previa en el caso al difundir documentos que luego fueron incorporados a la investigación judicial.

La investigación por la criptomoneda $LIBRA suma declaraciones y documentos

La abogada escribió en su cuenta de X: “Me dicen que soy la primera citada de la causa $LIBRA. Muy honrada. Como dice Santi Caputo: me preparé toda la vida para esto”. La publicación incluyó una imagen de la notificación judicial que recibió.

La investigación analiza la promoción de la memecoin y posibles maniobras financieras que habrían provocado pérdidas millonarias.

En 2025, Volosin difundió documentos que señalaban la existencia de un presunto “acuerdo confidencial” entre Milei y Davis. Ese material habría buscado legitimar o “blindar” la investigación vinculada a la criptomoneda que el Presidente había promocionado públicamente.

La abogada también planteó cuestionamientos al proceso judicial. Señaló demoras en la incorporación de informes periciales vinculados a comunicaciones telefónicas y otros elementos de prueba. La causa, que está bajo la órbita del fiscal Eduardo Taiano, incorporó esos materiales al expediente en etapas posteriores.

Cómo funcionaría la maniobra “pump and dump” investigada en la causa

En los próximos días, el expediente avanzará sobre la presunta estafa conocida como “pump and dump”. Se trata de una maniobra financiera que consiste en inflar artificialmente el precio de un activo mediante declaraciones o promoción pública.

La investigación analiza si ese mecanismo se utilizó con la criptomoneda $LIBRA. Según el expediente, el activo digital difundido por Milei habría provocado pérdidas por millones de dólares a personas que invirtieron desde distintos países.