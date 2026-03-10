Cajeros de supermercado: las claves de su sueldo en marzo 2026 y lo que viene en abril

El recibo de sueldo de marzo 2026 llega con definiciones clave para los cajeros de supermercados y grandes superficies. Bajo el amparo del Convenio Colectivo de Trabajo 130/75, los trabajadores del sector perciben este mes una estructura salarial que combina el sueldo básico con dos sumas fijas estratégicas.

Este esquema, diseñado como un puente de recomposición para estos empleados de comercio, marca la antesala de abril 2026, mes en el que los montos extra dejarán de figurar por separado para robustecer el salario básico de la actividad mercantil.

Escalas vigentes: ¿cuánto cobra un cajero de supermercado según su categoría en marzo 2026?

En marzo 2026, la diferencia salarial entre las distintas categorías de cajeros responde a la complejidad de sus funciones y la responsabilidad en el manejo de valores. Los montos netos de referencia, que ya incluyen los básicos y los refuerzos fijos, se distribuyen de la siguiente manera:

Cajeros A (Línea de caja simple) : perciben un ingreso neto de $1.171.091 .

: perciben un ingreso neto de . Cajeros B (Cajas especiales o de mayor volumen) : el salario se posiciona en una escala intermedia.

: el salario se posiciona en una escala intermedia. Cajeros C (Supervisión o tareas de mayor complejidad): el ingreso alcanza los $1.183.333.

Estos valores son de aplicación nacional, con la excepción habitual de la ciudad de Río Grande, en Tierra del Fuego, donde rige un convenio con adicionales por zona franca y condiciones regionales específicas.

Sueldo de cajeros de supermercado | Sumas fijas y el «salto» de abril 2026: el fin de lo no remunerativo

La particularidad de la liquidación de marzo 2026 reside en la coexistencia de dos bonos que totalizan $100.000. El primero, de $40.000, es un arrastre de meses previos, mientras que el segundo, de $60.000, responde a la última recomposición salarial negociada por la FAECyS.

El dato fundamental para el trabajador es que este es el último mes en que estos montos figuran como «no remunerativos». A partir de abril 2026, ambos conceptos se incorporarán a las escalas básicas, lo que impactará de forma directa y positiva en el cálculo de otros ítems como el aguinaldo (SAC) y las indemnizaciones, además de la base de aportes.

Sueldo de cajeros de supermercado marzo 2026 | El peso de los adicionales: presentismo y antigüedad

Más allá del básico, el salario real de un cajero se define por su historial y conducta laboral:

Presentismo: representa un 8,33% adicional sobre el básico para aquellos que cumplen con la asistencia y puntualidad perfectas. Antigüedad: se suma un 1% por cada año de servicio cumplido en la empresa. Este ítem genera una brecha significativa entre los trabajadores nóveles y aquellos con carrera en el sector, pudiendo elevar el ingreso mensual por encima de los $1.250.000 en perfiles con mayor trayectoria. Falla de caja: los cajeros perciben además un adicional específico por la responsabilidad de manejo de efectivo, cuyo monto varía según la jornada y la exposición a riesgos de faltantes.

Sueldo de cajeros de supermercado en marzo | La mirada en la paritaria: revisión y horizonte 2026

Mientras los cajeros procesan sus haberes de marzo 2026, el sindicato y las cámaras empresarias (CAC, CAME y UDECA) mantienen la mesa de revisión abierta. El acuerdo vigente tiene como fecha de vencimiento el 30 de abril 2026, pero la dinámica inflacionaria y el reciente ajuste del Salario Mínimo, Vital y Móvil (que en marzo 2026 se fijó en $352.400) obligan a monitorear si los ingresos actuales conservan su poder de compra.

Por el momento, el sector administrativo de mayor rango ya supera los $1.218.519, marcando el techo de la pirámide salarial de los empleados de comercio para este primer trimestre del año.