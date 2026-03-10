Causa ANDIS: piden indagar al jefe de Sistemas de Droguería Suizo por presunta obstrucción a la Justicia

piden indagar al jefe de Sistemas de Droguería Suizo por obstrucción.

La investigación por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un nuevo capítulo judicial. El fiscal federal Carlos Rívolo solicitó que se indague al jefe de Sistemas de Droguería Suizo Argentina por haberse negado a realizar el blanqueo de claves de directivos de la empresa, lo que habría impedido a la Justicia acceder a correos electrónicos corporativos considerados una prueba relevante en la causa.

El fiscal pidió indagar a un responsable informático

El pedido de indagatoria alcanza a Daniel Díaz, jefe del área de Sistemas de la empresa.

Según el planteo del fiscal, el responsable informático se habría negado a restablecer las claves de acceso de directivos de la firma, lo que impidió que los investigadores pudieran ingresar a cuentas de correo corporativo solicitadas como parte de la investigación.

Para la fiscalía, esos mensajes podrían constituir pruebas relevantes para esclarecer el vínculo entre la compañía y contrataciones bajo análisis dentro del organismo estatal.

Un expediente derivado de la causa ANDIS

La solicitud se da en el marco de un expediente desprendido de la causa principal que investiga presuntas irregularidades en la ANDIS.

La Justicia busca determinar si existieron maniobras para obstaculizar el acceso a información clave durante el avance del expediente. En ese contexto, la negativa a restablecer las contraseñas habría bloqueado el acceso a comunicaciones internas de la empresa.

El vínculo entre la droguería y el organismo estatal

La causa también analiza la relación comercial entre Droguería Suizo y contrataciones realizadas por la Agencia Nacional de Discapacidad.

La empresa pertenece a la familia Jonathan Simón Kovalivker, junto con otros integrantes del grupo empresario que controla la firma desde hace décadas. Entre ellos aparece Eduardo Kovalivker, padre del actual accionista.

Según la investigación, Jonathan Simón Kovalivker habría tenido un rol estratégico en la relación entre la droguería y el organismo estatal.

Cómo se originó la causa

La denominada causa ANDIS se inició en 2025 tras la difusión de audios atribuidos a Diego Spagnuolo, quien en ese momento estaba al frente del organismo.

En esas grabaciones se mencionaban presuntas irregularidades en la contratación de medicamentos y posibles pagos indebidos a empresas proveedoras del Estado.

A partir de esas revelaciones, la Justicia abrió distintas líneas de investigación que involucran tanto a funcionarios públicos como a empresarios del sector sanitario.

Qué busca determinar ahora la Justicia

El nuevo pedido de indagatoria apunta a esclarecer si existió un intento de entorpecer la investigación judicial al impedir el acceso a información considerada clave.

Para los investigadores, revisar los correos electrónicos corporativos podría ser fundamental para reconstruir:

decisiones internas dentro de la empresa

posibles vínculos con funcionarios públicos

la dinámica de las contrataciones investigadas

El avance de esta línea del expediente podría aportar elementos relevantes para determinar si existieron irregularidades en el sistema de provisión de medicamentos al Estado.