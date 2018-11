ARA San Juan: la libreta del tripulante rionegrino que advertía las fallas en el submarino

Ahí está Mario. Una vez más. Haciéndoles un guiño. Desde el lugar en el que esté. Como cuando era el primero en escribir ‘buenos días, familia” en el chat telefónico grupal. Pese a que él amanecía en Mar del Plata y el resto de su gente en Sierra Grande. O en Viedma.



Aparece, como siempre. Con una persistencia que los deja al borde del asombro o de las lágrimas. La última vez que lo descubrieron fue hace unos días. Cuando Miguel, uno de sus seis hermanos, viajó a Ushuaia para un homenaje. Y desde allí compartió por Whatsapp una imagen del cuadro que le dieron. Una fotografía enmarcada del ARA San Juan. Que muestra al submarino saliendo del mar. Y sobre él la figurita de un tripulante, que sirve para señalar, en perspectiva, la enormidad de la nave.



La misma foto que les entregaron a todos. Pero él descubrió en ella la carita de Mario. Posando en una foto inédita. Que, ahora, exhiben con emoción.



Sus hermanos y sobrinas con el cuadro que les entregaron en Ushuaia. La silueta que aparece primero es la de Mario Toconás.



Es que Mario está ahí, no hay caso. Y los lleva a su encuentro. Así ocurrió también a los pocos días de la desaparición de la nave. La mayoría de los Toconás estaban en Mar Del Plata. Viajaron para acompañar a Ruth, la esposa y cuñada. Que por entonces, con su panza de 4 meses y con Ryan, su otro hijo de 9 años, se debatía entre la angustia y el llanto.



Fue ella la que recordó que, antes de partir, su marido descargó en su computadora el contenido de su celular. Para dejar libre la memoria y tener capacidad para seguir guardando archivos al embarcarse. Acto seguido, los buscó.





“Desde chico Mario anotaba todo. Se acostumbró cuando cuidaba a mamá, que tenia cáncer. ël llevaba una libreta con un parte diario para los médicos. Eso le quedó.Lo mismo hacía con su actividad a bordo del Ara San Juan” contó Miguel, uno de sus seis hermanos y agregó que Mario llevó su libreta a la última misión.





Y lo que apareció fue un material que ahora figura como prueba ante la Justicia. Y guía la investigación hacia el esclarecimiento de una serie de puntos que pueden resultar claves para determinar en qué estado zarpó el submarino. Son fotos tomadas por Mario de las páginas de su libreta. La misma que siempre llevaba a bordo y en la que consignaba, casi de manera obsesiva, cada una de las fallas que detectaba en la nave. Desde los tornillos sueltos o faltantes hasta los problemas con el periscopio. Pasando por la ausencia de equipos claves para la seguridad bajo el mar.







Ese listado está escrito a mano alzada. Y capturado en imágenes tomadas por su celular, que luego subía a su computadora hogareña. En él apuntó las falencias que vio y catalogó en un viaje previo, que realizó en el mes de julio. Casi 4 meses antes del último embarque. De ése del que aún, al igual que los otros 43 tripulantes, no regresó.





“Las imágenes de la libreta son de la navegación anterior al hundimiento. No sabemos si después algo de eso se reparó. Pero creemos que no. También hay fotos de las fallas que señalaba” contó Miguel.

“Dentro del ARA, Mario se ocupaba de todo lo que tenía que ver con las armas submarinas, con los torpedos- agregó- Pero él siempre decía que ahí adentro ellos tenían que saber de todo un poco. De distintas áreas... como mantenimiento, electricidad, etc. Y en las páginas de su libreta se ve que detallaba todo” ilustró. De hecho, en las anotaciones pueden verse distintos ítems, bajo títulos como “Proa”, “Objetos flojos”, “Máscaras bibs”. A partir de allí comienza el minucioso escrutinio de cada elemento defectuoso o en falta. Las capturas fueron halladas por Ruth a fines de noviembre del año pasado. A escasos días de la desaparición. Y enseguida puso en conocimiento del tema al resto de la familia.



“Tenemos un grupo de chat telefónico donde están los familiares de los 44. Al enterarnos lo subimos ahí. Y Luis Tagliapietra, abogado y papá de uno de los tripulantes, lo llevó a la Justicia y se adjuntó a la causa” recordó Miguel. Las capturas subidas al chat grupal tuvieron un efecto multiplicador. “Todo había pasado hacía tan poco. Las familias comenzaron a revisar y a subir el material que encontraban en sus casas. Se hizo una cadena. De ahí surgió mucho material para la causa” apuntó el hombre.



Quien también recordó el carácter detallista del submarinista fue su hermana Alejandra. “Él se dedicaba a eso. Veía y marcaba todas las imperfecciones del ARA. Tenía todo registrado y sacaba fotos también. Ahí (en su libreta) marcó muchas cosas. En los viajes anteriores (la nave) había tenido problemas. Pero eso nunca se supo. Y mi hermano, las veces que vino, nunca lo comentó. Capaz que para no preocuparnos. Para que no nos sintiéramos mal” relató, conmovida.







Es que para sus hermanos, Mario siempre estuvo a salvo. “Nosotros, desde lejos, veíamos ese trabajo seguro. Pero hoy en día nos damos cuenta de que no lo era” reconoció Miguel, con angustia. Alejandra coincidió. Y recordó que “cuando me enteré que andaba en submarino yo no sabía cómo era. Y le dije ‘qué lindo estar debajo del agua, debés ir mirando todo’. Él me contestó que no, que era todo cerrado. Pero no hablaba mucho de su trabajo. Nosotros pensábamos que se metían abajo y después salían. Pero ahora sabemos que ellos tenían otras cosas, misiones que el gobierno les mandaba” explicó.





"Veía y marcaba las imperfecciones del ARA. Tenía todo registrado y sacaba fotos también. Ahí (en su libreta) marcó muchas cosas" contó Alejandra Toconás, quien agregó que la nave tuvo problemas anteriores.

Hoy, los Toconás parecen expertos a la hora de hablar de las fallas del ARA. Las mismas que siguieron descubriendo a lo largo de todo este año.



“A medida que pasaba el tiempo nosotros nos íbamos enterando de todas las averías que tenía el submarino” contó Natalia. “Aparte, en la base de Mar del Plata, unos son submarinistas y otros andan en barcos. Y ahí tuvimos a sus propios compañeros que nos contaron todo” recordó.



Allí supieron que “ellos ya tenían miedo de zarpar. Nos hemos comunicado con ex submarinistas que estuvieron (en el ARA) y nos dijeron que ellos se habían ido a pique antes. Se quedaron sin luz y con los celulares tuvieron que arreglarse para salir a repique. Pero nada más que (les tocó en una zona donde) no era tan profundo. Y ellos solos con los celulares lo arreglaron y salieron” detalló la mujer.



“Hay un chico que (tras eso) renunció. Vive en el Norte. Lo mandaron a declarar y todo. Nos enteramos que cuando llegó (después de ese episodio) llamó a su papá. Y él le dijo ‘renunciá y venite’. Y él renunció. porque ya había tenido ese presentimiento de que algo iba a pasar” subrayó Natalia.



“Se fueron acostumbrando a algo que estaba mal” se lamentó Miguel. Y recordó que “hace poco fueron a declarar los de Tandanor, que fueron los que hicieron la reparación de media vida. Y ellos dijeron que habían pasado un presupuesto por equis monto para que (el submarino) quede de nuevo a cero. Y el gobierno les pasó un monto mínimo y les dijo que con eso se las arreglasen como fuera. Porque sí o sí lo querían en el agua” se indignó el hombre. Y agregó que “ellos (Tandanor) habían pedido baterías nuevas y el gobierno dijo que no”.



“Igual- señaló César- hubo una responsabilidad grande de la Armada también. Por el tema de que ellos tenían que mandarlo a ‘dique seco’, como le dicen, para poder cambiar unas válvulas que son para que no entre agua en el submarino. Y eso nunca se hizo. Se alargó... se alargó... y dijeron ‘ vamos a dejar que tire un tiempo más’. Y pasó esto. La última inspección que iban a realizarles iba a ser en octubre. Pero lo postergaron para febrero y justo se viene a pique. Porque ese mantenimiento tendrían que haberlo hecho y lo venían estirando hacía rato” cerró, acongojado.