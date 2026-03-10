Buscan vacunar a 10 mil jóvenes en centros deportivos de Neuquén: la campaña de CALF y el municipio

La Municipalidad de Neuquén y la Cooperativa CALF firmaron un convenio para que 10.000 chicos que asisten a centros deportivos de la ciudad accedan a la vacunación gratuita para completar sus esquemas vacunatorios.

Las jornadas de vacunación incluye a los asistentes de los programas municipales «Elijo Activarme 2026» y de los centros deportivos 2026.

La vacunación se llevará adelante en los centros deportivos municiapales, en las Salas de Actividad Física (SAF) y otros edificios designados por el municipio.

Las autoridades precisaron que los niños deberán contar con la autorización de sus tutores y asistir con su carnet de vacunación al momento de la aplicación, mientras que los adultos solo deberán presentarse con su DNI.

Los jóvenes dejaron de vacunarse tras la pandemia: la tendencia que busca revertir CALF y el municipio

“Con este convenio logramos que toda la infraestructura deportiva de la ciudad trabaje en conjunto con CALF, que es un orgullo argentino porque es uno de los pocos casos del país que cuenta con un vacunatorio. A través de esa herramienta, los polideportivos serán espacios más saludables”, dijo el intendente Mariano Gaido.

Por su parte, el presidente de CALF, Marcelo Severini, destacó que “tener una población de diez mil posibles personas que puedan mejorar y fortalecer su inmunidad, para nosotros es un placer y nos sienta muy bien tener este tipo de actividades en conjunto con la Muni”.

Además, informó que a la fecha la sala vacunatoria de CALF aplicó 21 mil dosis y se movilizará para cumplir la nueva misión dentro de la ciudad.

Foto: Gentileza.

Por su parte, Verónica Chiappe, directora médica de CALF Salud, señaló que buscan «aumentar el porcentaje de vacunación en niños y adolescentes», que viene «en descenso luego de la pandemia”.

Asimismo, destacó que trabajan de manera articulada con el Ministerio de Salud para facilitar el acceso a los esquemas de vacunación completos.