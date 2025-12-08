Gimnasia y Estudiantes se enfrentan por un pase a la final del Clausura: formaciones, hora y TV

Gimnasia se enfrentará este lunes a Estudiantes, por las semifinales del torneo Clausura. El partido se disputará en el Bosque y recibirá quizás al clásico platense más importante de la historia, ya que uno de los dos se meterá en la definición por el título y eliminará al rival de toda la vida.

El Lobo llega a este duelo luego de meterse en los playoffs de manera agónica. Los dirigidos por Zaniratto pelearon por la permanencia durante todo el campeonato pero la victoria en el Monumental frente a River envalentonó a este equipo que llega a esta instancia tras cinco victorias consecutivas. En los mata mata eliminó a Unión y Barracas.

En la previa de este clásico, el plantel profesional no entrenó durante una jornada por la deuda salarial que mantenía la dirigencia con los futbolistas. En cuanto al once titular, habrá solo una modificación con respecto al equipo que derrotó a Barracas: Alejandro Piedrahita ingresará por Jeremías Merlo. El colombiano regresa al equipo tras una lesión, que lo marginó frente al Guapo.

Por el lado del Pincha, Estudiantes tiene un camino similar en el torneo: clasificó a los cruces por la ventana, en la 8° colocación de la zona A. Luego, protagonizó el partido de la polémica frente a Central, donde hizo el recordado «pasillo de espaldas». Tras la victoria contra el Canalla, venció a Central Córdoba para depositarse en las semis.

Eduardo Domínguez repetirá el once inicial que ganó en Santiago del Estero. El DT pincha planeaba contar con Guido Carrillo, pero el Tribunal de Disciplina confirmó la sanción de cuatro partidos para el futbolista y recién podría estar disponible en casa de que Estudiantes acceda a la final.

Formaciones, hora y TV

Gimnasia: Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Manuel Panaro, Bautista Merlini, Alejandro Piedrahita; y Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.

Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacibar, Ezequiel Piovi; Tiago Palacios, Cristian Medina, Edwin Cetré; y Facundo Farías. DT: Eduardo Domínguez.

Hora: 17:00

TV: ESPN Premium y TNT Sports Premium.

Árbitro: Facundo Tello.