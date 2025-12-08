La reacción de Leandro Paredes al cambio del Changuito Zeballos: ¿cómo afecta a Úbeda?

Leandro Paredes no ocultó su fastidio con el cambio de Velasco por Zeballos. (Foto: Fotobaires)

Uno de los momentos claves de la eliminación de Boca ante Racing en la Bombonera se dio con el cambio de Alan Velasco por Exequiel Zeballos, minutos antes del gol decisivo de Maravilla Martínez.

La modificación no cayó bien y fue reprobaba por el público presente en el estadio. El Changuito Zeballos era potencialmente el jugador más desequilibrante mientras que Velasco volvía después de dos meses tras superar una lesión.

Al que tampoco le gustó el cambio fue al propio Leandro Paredes. El capitán de Boca no ocultó su fastidio cuando se dio cuenta que salía Zeballos.

El volante levantó los brazos en señal de cuestionamiento mirando hacia el banco de suplentes y pegó un par de patadas al aire con una bronca evidente.

¡¡ATENCIÓN AL GESTO DE PAREDES CON EL CAMBIO DEL CHANGO ZEBALLOS!! ¡¡NO LE GUSTÓ NADA AL CAMPEÓN DEL MUNDO QUE TIENE BOCA!! pic.twitter.com/RQIaIcaEJx — SportsCenter (@SC_ESPN) December 8, 2025

El gesto no pasó desapercibido y dejó expuesto a Úbeda. Todo indicaba que iba a continuar en 2026 pero la mala imagen que dejó ante Racing podría generar un cambio de planes.

La explicación de Úbeda sobre la salida de Zeballos

Claudio Úbeda adjudicó la decisión de sacar a Zeballos por Velasco al «cansancio» del Changuito. «Lo que estábamos viendo es que estaba cansado y por eso tomamos la decisión de sacarlo. Los tres partidos anteriores también salió en los íltimos minutos, hizo un desgaste físico muy grande«, dijo el DT.

👀 ¿POR QUÉ DECIDIÓ SACAR AL CHANGUITO ZEBALLOS? Claudio Ubeda explicó su polémica decisón en conferencia de prensa.



▶ Mirá #ESPNF10 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/cqQg5oQ1SK — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) December 8, 2025

El entrenador hizo esa única modificación y recién al final también metió a Rodrigo Battaglia por Milton Delgado para la última pelota parada.