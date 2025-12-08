Macabro hallazgo en Córdoba: detuvieron a una madre por convivir con el cadáver de su hija bajo la cama

Una mujer de 64 años fue detenida en la localidad cordobesa de Villa Rumipal luego de que la Policía encontrara el cuerpo de su hija de 22 años oculto bajo una cama dentro de la vivienda que ambas compartían. La víctima llevaba varios días de fallecida y su cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición.

El hecho se registró el sábado por la noche en una casa del barrio El Torreón, luego de que vecinos alertaran a las autoridades sobre la ausencia de la joven y los olores nauseabundos que emanaban del domicilio.

La investigación está a cargo de la fiscalía de Río Tercero, dirigida por Paula Bruera, quien ordenó de inmediato la detención de la madre y dispuso peritajes clave.

Cómo fue el hallazgo del cadaver en Córdoba y qué dijo la Justicia

La intervención policial se concretó luego de que los efectivos de la comisaría local se entrevistaran con la madre, identificada como I.P. (64). Según fuentes del caso, la mujer intentó desviar la atención, indicando que su hija estaba simplemente “recostada en la cama”.

Al ingresar al dormitorio, los uniformados realizaron el macabro hallazgo del cuerpo semidesnudo de la joven oculto bajo el sommier.

Las medidas judiciales en curso son:

La mujer fue detenida preventivamente a disposición de la fiscalía.

Se ordenó la realización de la autopsia forense para establecer la causa y data exacta de la muerte.

para establecer la causa y data exacta de la muerte. Se solicitó la intervención de la Policía Judicial y peritos para determinar el estado mental de la detenida.

Las primeras hipótesis de la investigación sugieren que la mujer podría estar atravesando un cuadro psiquiátrico que deberá ser evaluado antes de definir su situación procesal.