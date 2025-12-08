Weretilneck confirmó una Agencia contra el Narcotráfico y anunció obras en cárceles

El gobernador Alberto Weretilneck encabezó el acto por el Día de la Policía de Río Negro en Los Menucos. Gentileza

El gobernador Alberto Weretilneck puso fecha a la creación de la Agencia Provincial de Lucha contra el Narcotráfico que enviará como proyecto a la Legislatura e instrumentará en el 2026, como un “objetivo estratégico”, según indicó al celebrar el aniversario de la Policía de Río negro en Los Menucos.

La creación de una agencia específica para abordar el delito vinculado a la comercialización de drogas es una idea que madura desde el inicio de la tercera gestión de Weretilneck al frente de la gobernación, incluso fue mencionada en 2024 por el ministro de Seguridad y Justicia, Daniel Jara, en oportunidad de un encuentro con la exministra Patricia Bullrich.

Ahora el gobernador ratificó que la nueva agencia estará operativa en 2026 y pasará por la Legislatura el proyecto. Indicó que el narcotráfico es “la gran amenaza que tenemos como sociedad” y fundamentó que “se necesita un organismo especializado para profundizar la labor de las unidades ya existentes, acompañado por nuevas herramientas tecnológicas y capacitación internacional”, según difundió esta tarde el Gobierno tras el acto oficial que encabezó en Los Menucos.

Weretilneck anunció además que por primera vez la Provincia firmará convenios con los municipios para el mantenimiento de todas las dependencias policiales, un acuerdo similar al que tiene con la mayoría de los municipios para el mantenimiento de 980 escuelas. “No hay mejor socio que los intendentes” para acompañar el mantenimiento de comisarías, destacamentos, puestos viales y unidades especiales en todo el territorio, valoró.

En materia de obras, confirmó la ampliación de las cárceles de Viedma y Cipolletti para terminar con el alojamiento de internos en las comisarías y anticipó que se construirá la nueva Comisaría Primera de Viedma, un edificio “largamente esperado”.

La Policía de Río Negro celebra su día

La Policía de Río Negro celebra cada 8 de Diciembre su aniversario y esta vez el acto central se realizó en Los Menucos, donde el mandatario participó este fin de semana del aniversario de la localidad. Allí, junto al ministro Jara y los jefes policiales Daniel Bertazzo y Elio Tapia (subjefe), y la intendenta Mabel Yahuar destacó el rol de la fuerza provincial que tiene 8.100 integrantes.

En este acto, el mandatario destacó la baja de los indicadores delictivos respecto de 2024 con mermas del 22% en el caso de robos; 42% tentativa de robos; 27% hurtos; 54% tentativa de hurtos y 67% los delitos contra la integridad sexual. “Esta baja sostenida es un logro colectivo, producto de un sistema coordinado y del compromiso diario de la Policía”, afirmó.

El Gobierno también incorporó este año más tecnología para la prevención del delito con el Programa Río Negro Seguro, que integra inteligencia artificial, análisis de datos, videovigilancia avanzada y un sistema unificado de emergencias.

Según datos difundidos por el Gobierno, se incorporan bajo este programa 480 cámaras, 120 domos, 150 lectoras de patentes, 17 centros de monitoreo.