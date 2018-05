Conocé al custodio de las fotos históricas de Bariloche

De muy joven se interesó por la particular arquitectura que caracterizó a Bariloche en sus orígenes. Esa búsqueda no tardó en derivar en un proyecto de reconstrucción visual de amplio alcance, que no hubiera llegado tan lejos sin el aporte de muchos descendientes de pioneros que le confiaron sus antiguas fotos familiares.

Federico Silin decidió que ese material debía estar a disposición de todos y hace quince años puso en marcha un trabajo incansable para recabar y digitalizar las imágenes históricas, que continúa hasta hoy.

El resultado es el Archivo Visual Patagónico, una relevamiento que ya va por las 20.000 fotografías y que está disponible en internet.