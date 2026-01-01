River llega a San Martín de los Andes: el banderazo y los protocolos de seguridad

River llegará a San Martín de los Andes este viernes a la noche y se espera un recibimiento masivo afuera del Loi Suites Chapelco donde se hospedará el plantel.

La delegación del Millonario hará su último entrenamiento en el River Camp de Ezeiza a las 16:30 y a las 19 partirá en avión rumbo a la Cordillera.

Se espera que la llegada sea cerca de las 21 y el arribo al hotel a las 22. Será la primera vez que lleguen de noche ya que las tres anteriores fueron durante el día.

La filial de San Martín de los Andes convocó a todos los hinchas al recibimiento que se hará afuera del hotel. Ahí regalarán banderas y viajarán otras filiales de la región.

Se hizo especial en hincapié en que los hinchas recojan su basura antes de dejar el lugar y que no utilicen pirotecnia. También está prohibido prender fuego.

El protocolo de seguridad será estricto para garantizar que el colectivo que traslada al plantel puede avanzar con normalidad los 8 kilómetros que separan al aeropuerto del hotel sobre la Ruta 40.

Está será la cuarta vez que River haga parte de su pretemporada en San Martín de los Andes. Ya estuvo en 2020, 2022 y 2025. Su estadía será menor a la de otras veces ya que se quedarán hasta el sábado 10 de enero.

El Millonario continuará su preparación en Uruguay donde jugará amistosos con Millonarios de Colombia el domingo 11/01 y Peñarol el sábado 17/01. El debut oficial en la temporada será el domingo 25 de enero contra Barracas Central como visitante.