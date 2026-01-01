Bombazo: Racing, muy cerca de cerrar a Valentín Carboni, del Inter de Italia

Racing está muy cerca de abrochar a su primer refuerzo de la temporada: Valentín Carboni, futbolista perteneciente al Inter de Milán, actualmente cedido en el Genoa. Se negocia por un préstamo por seis meses y sin opción de compra.

El argentino, de 20 años, no está sumando los minutos deseados en el equipo genovés y, por ese motivo, la dirigencia del Inter interrumpirá la cesión. Ante este escenario, varios clubes de la Serie A mostraron interés, aunque Racing es el que pica en punta para quedarse con el jugador.

Diego Milito, ídolo del Inter y actual presidente de la Academia, mantiene charlas con Javier Zanetti, vicepresidente del club italiano, para incorporarlo a préstamo. El zurdo no juega desde el 3 de diciembre; desde entonces, en un encuentro no fue convocado y en los tres siguientes el entrenador Daniele De Rossi decidió dejarlo en el banco de suplentes.

Carboni ya dio el visto bueno para pasar a Avellaneda y las negociaciones entre los clubes están avanzadas, por lo que el acuerdo es muy factible. De concretarse, Gustavo Costas tendría su primer refuerzo de la temporada, un futbolista que podría aportar variantes y ayudar a resolver las carencias ofensivas que mostró Racing en el tramo final del año.

Valentín ya tuvo pasos a préstamo por Monza y Olympique de Marsella, y además fue convocado en reiteradas ocasiones por Lionel Scaloni. Incluso, fue campeón de la Copa América 2024 en Estados Unidos y sumó minutos en la competencia: ingresó por Ángel Di María en la tercera jornada de la fase de grupos.

