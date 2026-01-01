Hidenesa sumó siete pueblos del Norte Neuquino a la red de gas natural en 2025

La empresa Hidrocarburos del Neuquén (Hidenesa) dio un balance de las obras realizadas en el 2025 y destacó su rol «estratégico» en la ejecución de la política energética provincial, «con presencia sostenida en el interior y la prestación del servicio de gas natural y gas licuado de petróleo (GLP) en más de 20 localidades donde no existen condiciones económicas para la operación de distribuidores regionales».

La empresa provincial detalló entre sus principales obras el proyecto integral de suministro de gas natural que ya permitió beneficiar a una población estimada de más de 1.450 habitantes del Alto Neuquén. La primera etapa ya finalizó y posibilitó la llegada del servicio a localidades como Los Guañacos, Bella Vista, Los Carrizos, Paraje Lileo, Cayanta, Los Miches y Las Ovejas.

De cara a la finalización total del proyecto, prevista para fin de año, se prevé la incorporación de nuevos usuarios y la ampliación de la red en distintas localidades.

Se sumó además la comunidad mapuche Antiñir Pilquiñan de Los Miches, con más de 11.000 metros de red, y se incorporaron instituciones educativas y parajes rurales como la Escuela 297, Los Chacayes, Tierras Blancas, Camalón, Manzano Amargo, Pichi Neuquén y Varvarco, también en la zona norte de la provincia.

En paralelo, Hidenesa trabajó junto con los municipios para la ejecución de obras de extensión de redes de gas, una modalidad que «permitió optimizar recursos y reducir costos de ejecución», informó el gobierno. Como resultado, durante el año que finalizó, se incorporaron 250 nuevos usuarios y se construyeron 8.800 metros lineales de red en localidades como Las Ovejas, Andacollo, Buta Ranquil, Villa Pehuenia, Bajada del Agrio, Taquimilán, Loncopué, Huinganco y Varvarco.

Además, la empresa garantizó el transporte y la distribución de garrafas sociales, en coordinación con el ministerio de Energía, asegurando el acceso al GLP en zonas que aún no cuentan con redes de gas natural.

Raúl Tojo, titular de Hidenesa, señaló que «el acceso al gas en el interior se consolidó como una política central de esta gestión, porque garantiza equidad territorial y permite que las familias puedan desarrollarse en sus lugares de origen».

Y anticipó que el desafío para los próximos años es «profundizar este camino con más obras y mayor integración regional».