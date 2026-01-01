Nuevo formato y dos categorías: así se jugará la Liga Confluencia en 2026

Después de un torneo extenso que duró todo el año, la Liga Confluencia se reconfigurará en el 2026 con un nuevo formato. Por primera vez, se dividirá en dos categorías.

Luego del campeonato que consagró a Atlético Regina, los 14 primeros de la tabla conservaron la categoría y los últimos 8 descendieron a la B.

Además del Albo, que le ganó la final de desempate a La Amistad por penales, los otros que seguirán en primera son: Catriel, Deportivo Roca, Cimac, Cipolletti, Petroleros Pampeanos, Argentinos del Norte, Circulo Italiano, San Martín, Unión, Deportivo Huergo, Fernández Oro y Pillmatún.

Los que descendieron son Experimental, Alto Valle, Maracacinho, San Carlos, San Sebastián, San Isidro, Deportivo Mainqué y Obrero Dique. A esos 8, se sumarán cuatro equipos nuevos y el regreso de Chichinales. Los debutantes serán Independiente de Catriel, El Salvador de Cipolletti, CECAP de Roca y Deportivo Godoy.

De esta manera, la idea es jugar un Apertura y un Clausura a única vuelta de partidos cada una. A esos dos torneos se le agregaría una copa que incluirá a los 27 equipos de ambas categorías como ocurre en Lifune con la Copa Neuquén. Los tres campeonatos darían una plaza al Regional Amateur.

En la última reunión de dirigentes del 2025 se avanzó hacia estos formatos que igual serán revisados y discutidos nuevamente en la previa a la competencia de este año. Mediante una tabla anual que sumará la del Apertura con la del Clausura, se definirían dos descensos y dos ascensos.

Con esta división en categorías, la Confluencia buscará una competencia más pareja que evite resultados abultados como ocurrió en reiteradas ocasiones en los últimos campeonatos. Los últimos equipos de la tabla quedaron muy lejos de los primeros en cuánto al nivel deportivo, con distintos planteles y presupuestos en una realidad que no benefició a nadie.

El torneo largo de 2025 fue extenuante para la mayoría pero se vio como un mal necesario para llegar a un formato superador. Un soplo de aire fresco que la Liga necesitaba.

Así quedó la A

La Amistad (Cipolletti)

Club Cipolletti (Cipolletti)

Academia Pillmatún (Cipolletti)

San Martín (Cipolletti)

Unión Deportiva Catriel (Catriel)

Petroleros Pampeanos (25 de Mayo)

Fernández Oro (Fernández Oro)

Unión (Allen)

Deportivo Roca (General Roca)

Cimac (General Roca)

Argentinos del Norte (General Roca)

Deportivo Huergo (Ingeniero Huergo)

Atlético Regina (Villa Regina)

Círculo Italiano (Villa Regina)

Así quedó la B

Experimental (Cinco Saltos)

Maracacinho (Cinco Saltos)

Obrero Dique (Barda del Medio)

Independiente (Catriel)

San Sebastián (Cipolletti)

San Isidro (Cipolletti)

El Salvador (Cipolletti)

San Carlos (Allen)

Alto Valle (Allen)

CECAP (General Roca)

Deportivo Godoy (General Enrique Godoy)

Deportivo Mainqué (Mainqué)

Club Social y Deportivo Chichinales (Chichinales)