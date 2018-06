El Cuy: el drama de estar sin internet en la Línea Sur

La directora del hospital: “Recurrir al ingenio”.

El empleado administrativo: “Nos prometieron una antena”.

El director de la Escuela 87: “La necesitamos para el programa Aula Digital”.

La estudiante a distancia: “Se complica mucho”.

“La solución es unirnos con mucha fuerza y pedir una antena de celular” enfatizó Mónica Ramírez, comisionada de fomento.

La voluntaria del Centro de Jubilados: “Pagamos $ 3.500 para viajar a Roca”.

Laura Luis señaló que, como no podían hacerlos on-line, los abuelos debieron ir para poder hacer sus trámites. “El pueblo no crece porque no se escuchan los reclamos. No estamos en contra de nadie, sólo pedimos lo que necesitamos para estar mejor”, señaló. Dijo también que la localidad está descuidada, que los niños y los jóvenes no tienen propuestas para actividades extraescolares. “Me da mucha tristeza no tener una plaza o un espacio verde”. Planteó que lo que agrava la situación es que los vecinos no se animan a manifestar su descontento.