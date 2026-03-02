Mastantuono fue expulsado sobre el final y Real Madrid cayó ante Getafe en el Bernabéu

Por la fecha 26 de La Liga, el Real Madrid perdió 1-0 frente a Getafe en el Santiago Bernabéu, en un resultado que sacudió la pelea por el campeonato. El Merengue quedó a cuatro puntos del Barcelona,que derrotó 4-1 a Villarreal.

El único gol de la tarde lo marcó el uruguayo Martín Satriano, quien sacó una tremenda volea desde afuera del área y la clavó en un ángulo, inatajable para Thibaut Courtois.

¡¡LOCURA URUGUAYA EN LA CASA BLANCA!! ¡¡GOLAZO DE VOLEA DE MARTÍN SATRIANO PARA EL 1-0 DEL GETAFE ANTE REAL MADRID



— SportsCenter (@SC_ESPN) March 2, 2026

El equipo merengue manejó la pelota durante gran parte del encuentro y generó varias situaciones de peligro gracias a sus individualidades, pero se encontró con una gran actuación de David Soria, figura de la noche en el Bernabéu. El arquero respondió cada vez que fue exigido y sostuvo la ventaja de Getafe con intervenciones decisivas.

A los 69 minutos ingresó Franco Mastantuono, en reemplazo de Arda Güler. Sin embargo, fue una jornada negativa para el argentino: sobre el final del encuentro, a los 95 minutos, discutió con el árbitro, se tapó la boca para decirle algo y el juez decidió expulsarlo directamente. Además, se fue al vestuario siendo silbado por los hinchas. Hay que esperar al acta del juez principal para conocer los detalles, pero se expone a una sanción que vaya más allá de un partido.

¡¡EXPULSADO MASTANTUONO POR INSULTAR AL ÁRBITRO SOBRE EL FINAL DEL PARTIDO!! ¡¡FRANCO SE FUE SILBADO CON EL REAL MADRID PERDIENDO 1-0 ANTE GETAFE!!



— SportsCenter (@SC_ESPN) March 2, 2026

Antes de la roja, el ex River había tenido dos intervenciones claras en ataque. A poco de ingresar, desbordó y envió un centro preciso para Rodrygo, pero Soria respondió con otra atajada determinante. Minutos más tarde, quedó mano a mano dentro del área, aunque definió débil con su pierna derecha y el remate terminó en manos del guardameta.

Para Getafe fue un triunfazo que le da aire en la tabla: el equipo quedó en el puesto 11 y tomó distancia de la zona baja. En el conjunto azulón fueron titulares los argentinos Zaid Romero, Luis Vázquez y el uruguayo Sebastián Boselli, piezas importantes en una victoria histórica en el Bernabéu.

Por su parte, Real Madrid visitará este viernes a Celta de Vigo para intentar acercarse a su clásico rival en la tabla. Luego, el miércoles 11 de marzo, recibirá a Manchester City por los octavos de final de la Champions League. Kilyan Mbappé se perderá ambos partidos por una lesión en su rodilla.





