Verano

Fiesta de la Soberanía Patagónica 2026: Patagones y Viedma vivirán cinco días de música y tradición

Con una estructura ampliada y una grilla diversa, la Fiesta de la Soberanía Patagónica 2026 se prepara para reunir a la Comarca en cinco jornadas consecutivas.

Auribel Zuarce

Fiesta de la Soberanía. Foto: Pablo Leguizamón.

La cuenta regresiva ya comenzó en Viedma y Carmen de Patagones para una nueva edición de la Fiesta Provincial de la Soberanía Patagónica. Desde el miércoles 4 al domingo 8, el predio ferroviario se transformará en el epicentro de la cultura, la música y la tradición.

Según informó la Municipalidad de Patagones, el espacio estará organizado con una distribución estratégica que contempla sectores diferenciados para espectáculos, gastronomía, artesanos, instituciones y servicios, priorizando la circulación fluida, la seguridad y la comodidad tanto de vecinos como de visitantes.

Patagones y Viedma vivirán cinco días de música, tradición y más de 120 puestos. Foto Pablo Leguizamón.

Miércoles 4 – Música y Danza

Escenario Ángel Hechenleitner (en la réplica del monolito)

Grupo de Danza:

  • Gaucho Molina.

Artistas:

  • Mabel León.
  • Pocho León.
  • Saúl Herrero.
  • Gissel Busto.
  • Daniel Cantos.

Jueves 5 – Cumbia

Escenario Mayor – Predio Ferrocarril

Artistas:

  • Lucho Juárez.
  • Dancing Heart Crew.
  • Aclom.
  • Punto San Blas.
  • Nadia y La Diferencia.
  • Los Bárbaros.

Viernes 6 – Rock

Escenario Mayor – Predio Ferrocarril

Bandas:

  • Classic Woman.
  • Zavzet.
  • Ambición.
  • El Ojo del Laberinto.
  • Barloventos.
  • La Mancha de Rolando.

Sábado 7 – Folklore

Escenario Mayor – Predio Ferrocarril

Artistas y grupos:

  • Los Maragatos.
  • Danzas Enlazadas.
  • Huella y Tradición.
  • Roly Pérez.
  • La Juntada.
  • Alex Freidig.
  • Lautaro Rojas.

Domingo 8 – Folklore y Chamamé

Escenario Mayor – Predio Ferrocarril

Artistas y grupos:

  • Banda de Música Policía de Río Negro.
  • Las Faraonas.
  • La Banda Folk.
  • Raíz Folklórica (Ballet Municipal de Viedma).
  • Florencia Rupayan.
  • Mitayo.
  • Samponia Martínez.
  • La Comarca Chamamecera.

Cómo estará organizado el predio

El plano oficial prevé una importante infraestructura para albergar a miles de personas durante las cinco jornadas:

  • 126 puestos comerciales
  • 55 puestos gastronómicos
  • 11 espacios en el Patio Cervecero
  • 9 matreros
  • Entre 65 y 67 artesanos locales
  • 10 artesanos foráneos
  • 18 instituciones
  • 8 puestos de pochoclos
  • 4 puestos de automotores
  • 3 sectores de juegos

En el Escenario Mayor, además, se presentarán:

  • 8 grupos de danzas
  • 4 solistas
  • 21 bandas
Patagones despliega escenarios, gastronomía y artesanos para toda la Comarca. Foto: gentileza Municipalidad de Patagones.

Cada jornada contará con artistas locales y regionales, reforzando el espíritu popular y la identidad cultural que caracteriza a la fiesta.


