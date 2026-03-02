Fiesta de la Soberanía Patagónica 2026: Patagones y Viedma vivirán cinco días de música y tradición

La cuenta regresiva ya comenzó en Viedma y Carmen de Patagones para una nueva edición de la Fiesta Provincial de la Soberanía Patagónica. Desde el miércoles 4 al domingo 8, el predio ferroviario se transformará en el epicentro de la cultura, la música y la tradición.

Según informó la Municipalidad de Patagones, el espacio estará organizado con una distribución estratégica que contempla sectores diferenciados para espectáculos, gastronomía, artesanos, instituciones y servicios, priorizando la circulación fluida, la seguridad y la comodidad tanto de vecinos como de visitantes.

Patagones y Viedma vivirán cinco días de música, tradición y más de 120 puestos. Foto Pablo Leguizamón.

Miércoles 4 – Música y Danza

Escenario Ángel Hechenleitner (en la réplica del monolito)



Grupo de Danza:

Gaucho Molina.

Artistas:

Mabel León.

Pocho León.

Saúl Herrero.

Gissel Busto.

Daniel Cantos.

Jueves 5 – Cumbia

Escenario Mayor – Predio Ferrocarril

Artistas:

Lucho Juárez.

Dancing Heart Crew.

Aclom.

Punto San Blas.

Nadia y La Diferencia.

Los Bárbaros.

Viernes 6 – Rock

Escenario Mayor – Predio Ferrocarril

Bandas:

Classic Woman.

Zavzet.

Ambición.

El Ojo del Laberinto.

Barloventos.

La Mancha de Rolando.

Sábado 7 – Folklore

Escenario Mayor – Predio Ferrocarril

Artistas y grupos:

Los Maragatos.

Danzas Enlazadas.

Huella y Tradición.

Roly Pérez.

La Juntada.

Alex Freidig.

Lautaro Rojas.

Domingo 8 – Folklore y Chamamé

Escenario Mayor – Predio Ferrocarril

Artistas y grupos:

Banda de Música Policía de Río Negro.

Las Faraonas.

La Banda Folk.

Raíz Folklórica (Ballet Municipal de Viedma).

Florencia Rupayan.

Mitayo.

Samponia Martínez.

La Comarca Chamamecera.

Cómo estará organizado el predio

El plano oficial prevé una importante infraestructura para albergar a miles de personas durante las cinco jornadas:

126 puestos comerciales

55 puestos gastronómicos

11 espacios en el Patio Cervecero

9 matreros

Entre 65 y 67 artesanos locales

10 artesanos foráneos

18 instituciones

8 puestos de pochoclos

4 puestos de automotores

3 sectores de juegos

En el Escenario Mayor, además, se presentarán:

8 grupos de danzas

4 solistas

21 bandas

Patagones despliega escenarios, gastronomía y artesanos para toda la Comarca. Foto: gentileza Municipalidad de Patagones.

Cada jornada contará con artistas locales y regionales, reforzando el espíritu popular y la identidad cultural que caracteriza a la fiesta.