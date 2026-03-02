Fiesta de la Soberanía Patagónica 2026: Patagones y Viedma vivirán cinco días de música y tradición
Con una estructura ampliada y una grilla diversa, la Fiesta de la Soberanía Patagónica 2026 se prepara para reunir a la Comarca en cinco jornadas consecutivas.
La cuenta regresiva ya comenzó en Viedma y Carmen de Patagones para una nueva edición de la Fiesta Provincial de la Soberanía Patagónica. Desde el miércoles 4 al domingo 8, el predio ferroviario se transformará en el epicentro de la cultura, la música y la tradición.
Según informó la Municipalidad de Patagones, el espacio estará organizado con una distribución estratégica que contempla sectores diferenciados para espectáculos, gastronomía, artesanos, instituciones y servicios, priorizando la circulación fluida, la seguridad y la comodidad tanto de vecinos como de visitantes.
Miércoles 4 – Música y Danza
Escenario Ángel Hechenleitner (en la réplica del monolito)
Grupo de Danza:
- Gaucho Molina.
Artistas:
- Mabel León.
- Pocho León.
- Saúl Herrero.
- Gissel Busto.
- Daniel Cantos.
Jueves 5 – Cumbia
Escenario Mayor – Predio Ferrocarril
Artistas:
- Lucho Juárez.
- Dancing Heart Crew.
- Aclom.
- Punto San Blas.
- Nadia y La Diferencia.
- Los Bárbaros.
Viernes 6 – Rock
Escenario Mayor – Predio Ferrocarril
Bandas:
- Classic Woman.
- Zavzet.
- Ambición.
- El Ojo del Laberinto.
- Barloventos.
- La Mancha de Rolando.
Sábado 7 – Folklore
Escenario Mayor – Predio Ferrocarril
Artistas y grupos:
- Los Maragatos.
- Danzas Enlazadas.
- Huella y Tradición.
- Roly Pérez.
- La Juntada.
- Alex Freidig.
- Lautaro Rojas.
Domingo 8 – Folklore y Chamamé
Escenario Mayor – Predio Ferrocarril
Artistas y grupos:
- Banda de Música Policía de Río Negro.
- Las Faraonas.
- La Banda Folk.
- Raíz Folklórica (Ballet Municipal de Viedma).
- Florencia Rupayan.
- Mitayo.
- Samponia Martínez.
- La Comarca Chamamecera.
Cómo estará organizado el predio
El plano oficial prevé una importante infraestructura para albergar a miles de personas durante las cinco jornadas:
- 126 puestos comerciales
- 55 puestos gastronómicos
- 11 espacios en el Patio Cervecero
- 9 matreros
- Entre 65 y 67 artesanos locales
- 10 artesanos foráneos
- 18 instituciones
- 8 puestos de pochoclos
- 4 puestos de automotores
- 3 sectores de juegos
En el Escenario Mayor, además, se presentarán:
- 8 grupos de danzas
- 4 solistas
- 21 bandas
Cada jornada contará con artistas locales y regionales, reforzando el espíritu popular y la identidad cultural que caracteriza a la fiesta.
