Cómo hacer bizcochuelo de banana con harina integral: esponjoso y sin azúcar

Ideal para una merienda en familia o para compartir el mate del domingo, el bizcochuelo de banana con harina integral se presenta como una alternativa más saludable y fácil de preparar. Con ingredientes simples y en menos de una hora, se puede lograr una preparación esponjosa, rendidora y con el dulzor natural de la fruta.

Ingredientes (16 porciones)

1 taza y 1/2 de harina integral

3/4 de taza de aceite

5 huevos

1/2 taza de leche

6 bananas chicas a medianas

1 tapita de esencia de vainilla

1/4 de taza de coco rallado

2 cucharadas soperas de polvo para hornear

2 cucharadas soperas de edulcorante líquido

Paso a paso

1. Preparar la mezcla líquida

Aplastar las bananas en un recipiente. Agregar los huevos, la leche, la vainilla y el aceite. Incorporar el edulcorante líquido y mezclar bien todos los ingredientes hasta lograr una preparación homogénea.

2. Integrar los ingredientes secos

Sumar la harina integral, el polvo para hornear y el coco rallado. Mezclar hasta integrar completamente. Cortar tres bananas en rodajas y colocarlas por encima de la preparación.

3. Horneado

Precalentar el horno a temperatura media durante unos minutos. Enmantecar el molde y volcar la preparación. Llevar al horno durante 30 a 35 minutos, dependiendo de cada horno. Una vez cocido, desmoldar y dejar enfriar.

El resultado es un bizcochuelo húmedo, con el aroma de la banana y la vainilla, perfecto para disfrutar en cualquier momento del día.