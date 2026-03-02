Cómo hacer bizcochuelo de banana con harina integral: esponjoso y sin azúcar
Una opción casera, húmeda y rendidora que se prepara en menos de una hora y lleva ingredientes simples.
Ideal para una merienda en familia o para compartir el mate del domingo, el bizcochuelo de banana con harina integral se presenta como una alternativa más saludable y fácil de preparar. Con ingredientes simples y en menos de una hora, se puede lograr una preparación esponjosa, rendidora y con el dulzor natural de la fruta.
Ingredientes (16 porciones)
- 1 taza y 1/2 de harina integral
- 3/4 de taza de aceite
- 5 huevos
- 1/2 taza de leche
- 6 bananas chicas a medianas
- 1 tapita de esencia de vainilla
- 1/4 de taza de coco rallado
- 2 cucharadas soperas de polvo para hornear
- 2 cucharadas soperas de edulcorante líquido
Paso a paso
1. Preparar la mezcla líquida
Aplastar las bananas en un recipiente. Agregar los huevos, la leche, la vainilla y el aceite. Incorporar el edulcorante líquido y mezclar bien todos los ingredientes hasta lograr una preparación homogénea.
2. Integrar los ingredientes secos
Sumar la harina integral, el polvo para hornear y el coco rallado. Mezclar hasta integrar completamente. Cortar tres bananas en rodajas y colocarlas por encima de la preparación.
3. Horneado
Precalentar el horno a temperatura media durante unos minutos. Enmantecar el molde y volcar la preparación. Llevar al horno durante 30 a 35 minutos, dependiendo de cada horno. Una vez cocido, desmoldar y dejar enfriar.
El resultado es un bizcochuelo húmedo, con el aroma de la banana y la vainilla, perfecto para disfrutar en cualquier momento del día.
