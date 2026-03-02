El gobierno de Javier Milei se desligó del conflicto docente: «Es competencia de las provincias»

El Ministerio de Capital Humano se desligó este lunes del conflicto docente que afecta a varios provincias, entre ellas la provincia de Buenos Aires, y reiteró que la materia salarial es “competencia exclusiva de las provincias”.

Tras la reunión en el Consejo de Educación, la cartera que conduce Sandra Pettovello anticipó que los gremios y las provincias realizarán una reunión la semana próxima.

“En el día de la fecha tuvo lugar la reunión entre el Consejo Federal de Educación y los gremios docentes relativa al diálogo sobre salario mínimo docente. La convocatoria fue realizada en virtud de la vigencia de la medida cautelar dispuesta por la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo”, indicó Capital Humano en un comunicado.

En ese encuentro, informó, “se reiteró que la materia salarial es de competencia de las provincias, quienes son las verdaderas empleadoras de los docentes y que es responsabilidad de éstas y de los gremios alcanzar los acuerdos necesarios”.

“Las provincias y los gremios acordaron realizar un nuevo encuentro que tendrá lugar la próxima semana”, indicó Capital Humano.

Desde El Destape indicaron, a través de fuentes gremiales que participaron del encuentro, que la reunión fracasó y la discusión ingresó en un cuarto intermedio, ya que la oferta estatal era de 0% de aumento para los maestros.

La mínima quedó congelada desde febrero del año pasado, cuando el Poder Ejecutivo dispuso fijarlo en $500.000.

Con información de Noticias Argentinas.

Inicio de ciclo lectivo 2026: qué pasó en Neuquén y Río Negro

Más de 215 mil chicos y chicas volvieron este lunes a las escuelas de Río Negro para dar inicio al ciclo lectivo 2026, según el gobierno de Alberto Weretilneck. Hubo reencuentros esperados entre los más pequeños en varias de las escuelas, aunque el comienzo no fue igual en todos los establecimientos: en algunos, la actividad fue parcial o directamente no hubo clases por las medidas gremiales.

El escenario estuvo atravesado por el paro de 48 horas convocado por Unter, que coincidió con la jornada nacional impulsada por Ctera, con una huelga de 24 horas. A esto se sumó una retención de tareas de UPCN, con adhesión de porteros escolares y una movilización en Viedma, lo que impactó en el funcionamiento cotidiano de muchos edificios.

Según pudo relevar Diario RÍO NEGRO, una parte de las instituciones comenzó la jornada con adhesión a la medida de fuerza. Esto se tradujo en aulas vacías, cursos sin dictado de clases o esquemas reducidos, mientras los equipos directivos reorganizaban cada realidad particular.

Desde el Gobierno de Río Negro informaron que el nivel de presentismo docente fue del 50% en el primer día de paro. Para Unter, la adhesión a la medida de fuerza llegó al 90%.

En Neuquén, el gremio docente ATEN adhirió al paro nacional de CTERA y y se movilizó en conjunto con la Asociación Docentes de la Universidad Nacional del Comahue (ADUNC).

Desde ATEN señalaron que uno de los puntos principales de la marcha fue manifestarse contra la ley de libertad educativa que fue calificada como una norma «nefasta» que «Intenta arrasar con la educación pública».

Según indicaron desde el sindicato la movilización fue además exigiendo una convocatoria a la paritaria nacional, aumento salarial, restitución del FONID y aumento del presupuesto educativo.

Desde Adunc llevaron adelante un paro y marcharon en el centro neuquino en «defensa de la Ley de Financiamiento Universitario» y por «la paritaria nacional docente y la restitución del Fonid» .