La descubrieron llevándole cocaína a su hijo preso en la cárcel de Cutral Co

Una mujer fue demorada el pasado sábado en la Unidad de Detención N° 21 de Cutral Co luego de que el personal policial descubriera que intentaba ingresar estupefacientes durante el horario de visitas.

El hecho ocurrió en horas del mediodía en la mencionada dependencia carcelaria de la comarca petrolera. Según informaron fuentes policiales, el hallazgo se produjo durante los controles de rutina que se realizan de forma obligatoria a toda persona que ingresa al establecimiento para visitar a los internos.

El hallazgo en la requisa

La mujer, madre de uno de los detenidos, se presentó en la oficina administrativa con aparentes intenciones de concretar la visita familiar. Sin embargo, al ser sometida a la requisa por parte del personal policial femenino, los efectivos detectaron que ocultaba entre su vestimenta un envoltorio plástico de color blanco que contenía una sustancia polvorienta de la misma tonalidad.

Ante la sospecha de que se tratara de sustancias prohibidas, las autoridades del penal dieron aviso inmediato al Departamento Antinarcóticos, quienes se trasladaron al lugar para realizar las pericias de rigor.

Confirmación y actuaciones legales

Tras realizar el correspondiente test de campo y los análisis técnicos, los especialistas certificaron que la sustancia era clorhidrato de cocaína, con un peso total de 3,1 gramos. El pesaje y la confirmación del reactivo químico fueron incorporados como prueba clave en el acta del procedimiento.

Finalmente, la mujer quedó a disposición de la Fiscalía única de Cutral Co, actualmente bajo la subrogancia del Dr. Maximiliano Breide Obeid. Se le inició una causa por infracción a la Ley 23.737, que regula la tenencia y el tráfico de estupefacientes en todo el territorio nacional.