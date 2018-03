Más de tres mujeres por día recurren al aborto en la región

Las causas de fondo

El aborto en muchos casos es consecuencia de una realidad social desfavorable de las familias y las mujeres, realidades que no se eligieron y que no son ajenas a la temática específica.



“Hay vivencias e historias de vida terribles”, contó el director del hospital andino. “Muchos embarazos son producto de relaciones sin consentimiento con maridos o novios”, comentó el médico Pablo Biganzoli, miembro del Comité de Salus Sexual y Reproductiva del hospital de Cipolletti.



En Salud Pública, los actores involucrados en el tema (más allá de su opinión) acuerdan en que la “causal salud” es la más frecuente por la que se habilita la realización de Interrupciones Legales de Embarazo en el sistema público de Río Negro desde que se reglamentó la ley. Las carencias y la violencia de género, anteceden a un embarazo no deseado, o más bien, no planificado.



“Las usuarias son mujeres de 25 a 35 años , siendo las causas habituales la psicológica y social. Hay muy pocos casos de violación de sus propias parejas o esposos. Tuvimos un caso de una menor de 14 años producto de una violación”, expuso Carlos Lasry, director del hospital de Cipolletti.



“Hay mujeres a las que les preguntamos cuántas veces a la semana tenían relaciones y nos respondían: ‘¿cuando quise o cuando me obligaron?’”, relató la médica Claudia Hardzieg del centro de salud de Chacra Monte, un barrio rural de Roca.



El aborto no es una discusión aislada del contexto de desigualdad y asimetría de poder en el hogar respecto al hombre y el rol socialmente asignado a la mujer en la familia como “madre” y “encargada de los hijos”.



“Las chicas tienen mucho miedo de acercarse porque no quieren que uno las catalogue de algo malo, tienen muchos prejuicio. Las historias y situaciones sociales son dolorosísimas. Tratás de sacar tu subjetividad y escuchar a la persona”, contó Gil.



La mujer que por afectaciones sociales, económicas, psicológicas acreditadas por un equipo de salud interdisciplinario; decida no tener un hijo y con su sola declaración; tiene derecho a realizarse la práctica en cualquier centro de salud, más allá de la ideología de cada médico .



La legislación sirve, aseguran. “Se ha visto cada vez menos la cantidad de mujeres que llega por abortos clandestinos gracias a esta ley y su implementación” señaló Gil, del hospital andino.



El problema que parece tener la ley es que poco se conoce, pero lo más grave es que se desconocen los derechos adquiridos.



Un ejemplo de esta realidad es el que cuentan las socorristas. “En Bariloche, una mujer joven pobre e inmigrante pagó 10000 pesos por internet por una pastilla abortiva sin saber que podía acceder en los hospitales”.



Un debate aparte que merece un análisis minucioso es cómo se está aplicando y si sirve esta ley.



En tan sólo dos años la mayoría de los centros de salud y hospitales rionegrinos la están aplicando en su justa medida, aunque con mayoría de “médicos objetores de conciencia”, es decir, profesionales que por razones religiosas o éticas (previamente fundadas) no realizan la práctica.





En 2016, la provincia de Río Negro reglamentó la ley R N° 4796 cuyo objetivo es la regulación y control de la Atención Sanitaria en casos de Abortos no Punibles.