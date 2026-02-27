Doble crimen en Cutral Co: confirman la prisión preventiva para los acusados por la masacre de Nehuen Che

En una resolución contundente, un tribunal revisor confirmó por unanimidad la continuidad de la prisión preventiva para C.D.V. y J.J.C., los dos sujetos señalados como los responsables del asesinato de Nicolás Piovesan y Junior Riquelme. El hecho, que conmocionó al barrio Nehuen Che de Cutral Co.

La audiencia fue convocada a solicitud de las defensas de los imputados, quienes buscaban revertir la prórroga de la medida cautelar dictada días atrás. Sin embargo, el asistente letrado de la fiscalía, Federico Cuneo, logró sostener la necesidad de mantener a los hombres tras las rejas para evitar que el proceso judicial se vea afectado por factores externos o intentos de fuga.

Tras analizar los argumentos presentados, el tribunal integrado por los magistrados Leticia Lorenzo, Lisandro Borgonovo y Eduardo Egea ratificó la detención. Los jueces consideraron que los riesgos procesales que motivaron la medida original siguen plenamente vigentes, subrayando que la libertad de los acusados representaría una amenaza directa para el éxito de la investigación.

La acusación y el entorpecimiento

Desde el Ministerio Público Fiscal se hizo especial énfasis en el peligro de entorpecimiento. Según la acusación, tras el doble homicidio, los sospechosos desplegaron maniobras para ocultar tanto el vehículo utilizado en el ataque como las armas de fuego. Además, se recordó que ninguno de los dos cuenta con un domicilio fijo o un empleo estable que garantice su sujeción al proceso.

La justicia entendió que la prisión preventiva no es solo una medida de seguridad, sino una garantía para la realización del juicio y la protección de los testigos, quienes podrían sentirse intimidados si los imputados recuperaran la libertad. Con este fallo, ambos permanecerán recluidos mientras la fiscalía ultima los detalles para elevar la causa a debate oral.

La trama destrás del crimen

La investigación permitió reconstruir una trama de violencia previa que desembocó en la tragedia. Todo habría comenzado con un enfrentamiento entre dos grupos rivales del barrio Nehuen Che. El 23 de agosto, tres días antes del crimen, ya se habían registrado intercambios de disparos entre los bandos, en incidentes que afortunadamente no habían dejado heridos hasta ese momento.

Sin embargo, la violencia escaló fatalmente la madrugada del martes 26 de agosto. Alrededor de las 2:00, Piovesan conducía una motocicleta con Riquelme como acompañante cuando fueron interceptados por un auto negro. En dicho vehículo se trasladaban los imputados, quienes iniciaron una persecución mortal por las calles del barrio mientras efectuaban múltiples disparos.

El ataque fue ejecutado sin que las víctimas tuvieran posibilidad alguna de defensa. Piovesan falleció tras recibir tres impactos en la espalda que dañaron órganos vitales, mientras que Riquelme fue alcanzado por dos proyectiles, uno de ellos en el cuello, lo que le provocó la muerte de forma casi instantánea antes de que los agresores huyeran del lugar.

Dada la saña del ataque, la fiscalía calificó el hecho como homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, alevosía y uso de armas de fuego. Según los artículos del Código Penal invocados, los acusados enfrentan una posible pena de prisión perpetua debido a la planificación y el estado de indefensión en que colocaron a los jóvenes.

Otra causa grave contra uno de los dos imputados

Como si fuera poco, la situación de C.D.V. es todavía más grave, ya que se le sumó una acusación por otro intento de homicidio cometido el 17 de agosto. En esa ocasión, el sospechoso habría disparado a quemarropa contra un vecino que se encontraba en la vereda de su casa, dejándolo gravemente herido tras impactarle tres proyectiles.

Por aquel primer hecho, el imputado no había podido ser procesado debido a que se encontraba en estado de rebeldía hasta su detención por el doble crimen. Un juez de garantías ya dio por formulados estos cargos adicionales, consolidando un perfil criminal que, para la justicia, justifica plenamente su permanencia en una unidad de detención mientras espera el veredicto final.