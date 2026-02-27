Marchas contra la reforma laboral en fotos: así fueron las protestas en Neuquén y Río Negro
Mientras el Senado debate la reforma laboral, en la región se replicaron distintas marchas contra el proyecto que se debate en la Cámara Alta. Así fueron las protestas en Río Negro y Neuquén.
Mientras el Senado debate la reforma laboral, distintos manifestantes marcharon para expresar su rechazo a la norma. En Neuquén capital, la protesta fue por la mañana; en Río Negro se realizaron marchas durante el transcurso del día. Mira las imágenes de la jornada.
Comentarios
Estimados/as lectores de Río Negro estamos trabajando en un módulo de comentarios propio. En breve estará habilitada la opción de comentar en notas nuevamente. Mientras tanto, te dejamos espacio para que puedas hacernos llegar tu comentario.
Gracias y disculpas por las molestias.
Comentar