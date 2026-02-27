Marchas contra la reforma laboral en fotos: así fueron las protestas en Neuquén y Río Negro

Mientras el Senado debate la reforma laboral, distintos manifestantes marcharon para expresar su rechazo a la norma. En Neuquén capital, la protesta fue por la mañana; en Río Negro se realizaron marchas durante el transcurso del día. Mira las imágenes de la jornada.

La marcha en Roca. Foto: Juan Thomes

La protesta en Viedma. Foto: Pablo Leguizamón

La marcha en Neuquén. Foto: Flor Salto

