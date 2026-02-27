ESCUCHÁ RN RADIO
Sociedad

Marchas contra la reforma laboral en fotos: así fueron las protestas en Neuquén y Río Negro

Mientras el Senado debate la reforma laboral, en la región se replicaron distintas marchas contra el proyecto que se debate en la Cámara Alta. Así fueron las protestas en Río Negro y Neuquén.

La marcha en Neuquén. Foto: Flor Salto

Mientras el Senado debate la reforma laboral, distintos manifestantes marcharon para expresar su rechazo a la norma. En Neuquén capital, la protesta fue por la mañana; en Río Negro se realizaron marchas durante el transcurso del día. Mira las imágenes de la jornada.

La marcha en Roca. Foto: Juan Thomes
La marcha en Roca. Foto: Juan Thomes
La marcha en Roca. Foto: Juan Thomes
La marcha en Roca. Foto: Juan Thomes
La marcha en Roca. Foto: Juan Thomes
La protesta en Viedma. Foto: Pablo Leguizamón
La protesta en Viedma. Foto: Pablo Leguizamón
La protesta en Viedma. Foto: Pablo Leguizamón
La protesta en Viedma. Foto: Pablo Leguizamón
La protesta en Viedma. Foto: Pablo Leguizamón
La marcha en Neuquén. Foto: Flor Salto
La marcha en Neuquén. Foto: Flor Salto
La marcha en Neuquén. Foto: Flor Salto
La marcha en Neuquén. Foto: Flor Salto
La marcha en Neuquén. Foto: Flor Salto

Temas

Neuquén

Reforma laboral

Río Negro

Últimas noticias

