Múltiples allanamientos tras denuncia por grooming y extorsión a una adolescente en Regina

La Fiscalía Descentralizada de Villa Regina inició una exhaustiva investigación penal raíz de la denuncia presentada por la madre de una adolescente, quien alertó sobre un presunto caso de grooming. En respuesta inmediata, la División Judicial e Investigaciones de la Policía de Río Negro, apoyada por datos del Registro Nacional de las Personas RENAPER, logró identificar los domicilios de las menores involucradas y de un adulto sospechoso, lo que derivó en tres allanamientos autorizados por el Juez de Garantías de turno.

Durante los operativos, las fuerzas de seguridad secuestraron diversos dispositivos móviles que serán fundamentales para el avance de la causa. Estos equipos serán peritados por la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (OITel) de la Procuración General, con el objetivo de recolectar evidencia digital que permita determinar las responsabilidades penales de los implicados en esta maniobra delictiva.

La fiscalía subrayó la urgencia de estas medidas debido a la extrema vulnerabilidad de la víctima, quien habría sido sometida a exigencias de dinero bajo la amenaza de difusión de imágenes íntimas. Los investigadores enfatizaron que la intervención rápida fue vital para hacer cesar la conducta y evitar que el daño se propague de manera masiva e incontrolable a través de redes sociales, donde la eliminación definitiva de contenido es prácticamente imposible.

Un aspecto clave de la pesquisa es la presunta implicación de una persona mayor de edad en la maniobra. Al respecto, el Ministerio Público Fiscal aclaró que, aunque existan menores involucrados en el entorno del hecho, las medidas probatorias son indispensables para asegurar la evidencia. La prioridad absoluta del organismo es la protección integral de la adolescente y la prevención de la reiteración del delito en entornos digitales.

Como respuesta a esta problemática creciente, el Ministerio Público de Río Negro continúa impulsando campañas de prevención y charlas en establecimientos educativos. Se recomienda a las familias fomentar el acompañamiento en el uso de internet, conversar abiertamente sobre los riesgos digitales y establecer límites saludables en los tiempos de conexión para equilibrar el uso de pantallas con otras actividades interpersonales.

En sintonía con estas acciones de prevención, el Área de Capacitación del Ministerio Público realizará el próximo 31 de marzo a las 14:30 una charla virtual sobre delitos de grooming y material de abuso sexual. La capacitación estará a cargo del Ingeniero David Baffoni, Coordinador de Políticas Informáticas, y estará dirigida a magistrados, empleados judiciales y abogados interesados en actualizarse en la preservación de evidencia digital.