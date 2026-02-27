Reforma de la ley penal juvenil: cómo votaron los senadores de Río Negro y Neuquén

El Senado de la Nación Argentina aprobó este viernes la reforma de la Ley Penal Juvenil, que establece la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La iniciativa obtuvo 44 votos a favor y 27 en contra, lo que significó un nuevo triunfo legislativo para La Libertad Avanza durante el período de sesiones extraordinarias.

Tras la votación, la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, solicitó un minuto de silencio en homenaje a las víctimas de hechos de inseguridad, en un gesto que subrayó el tono del debate que atravesó la sesión.

Cómo votaron los senadores de Neuquén

Por Neuquén, los tres representantes acompañaron la iniciativa:

Nadia Márquez (La Libertad Avanza): voto afirmativo .

(La Libertad Avanza): . Pablo Cervi (La Libertad Avanza): voto afirmativo .

(La Libertad Avanza): . Julieta Corroza (La Neuquinidad): voto afirmativo.

Cómo votaron los senadores de Río Negro

En Río Negro, la votación mostró posiciones divididas:

Martín Soria (Fuerza Patria): voto negativo .

(Fuerza Patria): . Ana Marks (Fuerza Patria): voto negativo .

(Fuerza Patria): . Enzo Fullone (La Libertad Avanza): voto afirmativo.

Previo a la votación, el senador rionegrino Martín Soria, del bloque Unión por la Patria, cuestionó con dureza el contenido de la reforma. “El texto es malo. Comparar y castigar como un adulto a un menor solo va a generar nuevos delincuentes”, afirmó.

Además, puso el foco en el rol de las provincias: “Yo también me tengo que preguntar qué pensarán los gobernadores que, por la promesa de un ATN, mandan a sus senadores y senadoras a votar esta ley. ¿Qué van a pensar al hacerlo pese a la opinión de los expertos?”, planteó.

Soria también advirtió sobre la falta de condiciones para aplicar la norma: “Esta ley no tiene estructura. No están dadas las condiciones para que un chico de 14 o 15 años esté alojado en un lugar adecuado. Con esta reforma, el problema se lo delegan a los gobernadores”, concluyó.