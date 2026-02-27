Por qué la movilidad mejora la artrosis: los mejores ejercicios para aliviar el dolor y mejorar la calidad de vida

La artrosis es una de las enfermedades articulares más frecuentes, especialmente a partir de los 50 años. Aunque durante años se creyó que el reposo era la mejor estrategia para evitar el dolor, hoy la evidencia científica demuestra lo contrario: la movilidad controlada es una de las herramientas más eficaces para mejorar la artrosis y la calidad de vida.

Especialistas en reumatología y fisioterapia coinciden en que moverse de forma adecuada ayuda a reducir el dolor, mejorar la función articular y retrasar el avance del desgaste.

Por qué el movimiento es clave en la artrosis

La artrosis se caracteriza por el deterioro del cartílago que recubre las articulaciones. A diferencia de otros tejidos, el cartílago no tiene irrigación sanguínea propia, por lo que se nutre a través del movimiento.

Según explican organismos como la Organización Mundial de la Salud, la actividad física regular y adaptada:

Lubrica las articulaciones

Reduce la rigidez y la inflamación

Fortalece los músculos que protegen la articulación

Mejora el equilibrio y previene caídas

Disminuye el dolor a mediano y largo plazo

La falta de movimiento, en cambio, acelera la pérdida de fuerza muscular y aumenta la rigidez, empeorando los síntomas.

Los mejores ejercicios para personas con artrosis

No todos los ejercicios son iguales. En casos de artrosis, la clave está en movimientos suaves, controlados y sostenidos en el tiempo.

1. Movilidad articular diaria

Realizar movimientos lentos y amplios de rodillas, caderas, hombros y cuello ayuda a mantener el rango de movimiento y disminuir la rigidez matinal.

2. Caminatas

Caminar a paso moderado es uno de los ejercicios más recomendados. Mejora la circulación, fortalece músculos y mantiene activas las articulaciones sin impacto excesivo.

3. Ejercicios de fortalecimiento

Trabajar la musculatura que rodea la articulación afectada reduce la carga directa sobre el cartílago. Ejercicios con el propio peso o bandas elásticas son ideales.

4. Ejercicios en el agua

La natación o la gimnasia acuática permiten moverse sin impacto, disminuyendo el dolor y facilitando la movilidad, especialmente en cadera y rodilla.

5. Estiramientos suaves

Ayudan a mantener la elasticidad muscular, mejorar la postura y reducir tensiones que agravan el dolor articular.

¿Con qué frecuencia se recomienda moverse?

Los especialistas sugieren movilidad diaria, incluso en días de dolor leve, y ejercicios estructurados entre 3 y 5 veces por semana. La constancia es más importante que la intensidad.

Lejos de “gastar” la articulación, el movimiento adecuado protege el cartílago, mejora la función y devuelve autonomía. La movilidad no cura la artrosis, pero sí permite convivir con ella con menos dolor, más independencia y mejor calidad de vida.

Antes de iniciar una rutina, siempre se recomienda la evaluación de un profesional de la salud para adaptar los ejercicios a cada caso.