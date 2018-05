¿Sabías por qué Messi se llama Lionel?

Más allá de que en época de redes se sabe todo sobre los personajes públicos, el perfil bajo de Lionel Messi le permitió siempre cultivar una postura reservada en relación a su información personal. Uno de los tantos interrogantes que surgen en torno a la Pulga pasa por su nombre: ¿Por qué se llama Lionel? Es un nombre que si bien no suena raro hoy, en su momento era un tanto incómodo para el castellano (es más habitual el uso del nombre Leonel) y generó curiosidad en muchos de los que fueron conociendo a Messi a medida que se volvía el mejor futbolista del mundo. Entonces, ¿cuál es el motivo? Si bien no está 100% confirmado (hasta que no salga de la boca de La Pulga mantendremos una duda), se debe al fanatismo de sus padres por el músico Lionel Richie.

El cantante estadounidense atravesó su período de mayor popularidad en la década del 80, justo cuando nació Lio. Eso mismo llevó, según esta versión, a que Jorge y Celia decidieran nombrar a su hijo en homenaje al músico. Claro, años más tarde la noticia llegó a oídos de Richie, que afirmó que “me enteré de la historia hace cuatro años. Pensé que era una broma, pero el que me lo comentó me aseguró que no era un chiste. Es algo increíble. Me encantaría jugar al fútbol como él”. Lejos de quedarse con la duda, el músico eligió creer. Y por eso mismo expresó en tono de broma que “luego escuché a su madre contar la anécdota, y como yo no la creía, pensé que iba a decir que yo era su padre”. Lionel (Richie, claro) fue el autor de varios temas famosos, y tuvo varios hits que se mantuvieron en el N° 1 durante varias semanas. Para los curiosos que no lo conocían, o para aquellos que quieren rememorar su música, dejamos dos de los temas: “Say you, Say me” y “All night long”. Y si, es tan talentoso con el micrófono como la Pulga lo es con los pies.

