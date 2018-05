Recordá la historia de las tarjetas en los Mundiales

“Yo veía que cobraba todo a favor de Inglaterra: corners, foules... Ante eso le muestro el brazalete de capitán y durante varios minutos le pido un intérprete para pedirle explicaciones. Entonces me acuerdo que a los 35 minutos del primer tiempo Roma saca una pelota del arco, se la pasa a Marzolini a la izquierda. Yo le insisto al juez con que entre un intérprete y me expulsa. No lo podía creer. Me quedé parado en el medio del campo y mis compañeros me rodearon para que no me echen... Entró el vicepresidente de la FIFA y varios dirigentes más. Y no tuve otra que irme al vestuario”, contaría Rattín años después.

Kakhi Asatiani, el primer amonestado en un Mundial

Debido al caso de Rattín, y a partir del Mundial de México 1970, la FIFA decidió implementar las tarjetas roja y amarilla en los partidos de la Copa del Mundo. En esa cita, durante el partido inaugural entre el anfitrión México y la URSS, el primer amonestado en un mundial fue el soviético Kakhi Asatiani.