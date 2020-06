Espectacular: el video de la tropilla de guanacos corriendo en la cordillera de los Andes

Un espectacular video en el que se ve a una tropilla de guanacos que corre en la cordillera de los Andes en San Juan se hizo viral en los últimos días.

El productor audiovisual Gustavo Muñoz tomó estas imágenes en el Valle del Cura, la zona de Despoblados.

"Estaba nevando muy fuerte y comenzó a soplar viento blanco, y los animales comenzaron el trote porque no les gusta que la nieve y el viento no los dejan ver con claridad", dijo a Diario de Cuyo y explicó que filmó el video con un drone del tamaño de una mano que no produce ruido. Mirá: