Betiana Blum llega a la región con la comedia «La pipa de la paz»

“La pipa de la paz”, protagonizada por Betiana Blum y Sergio Surraco, llega a la zona para una gira que comenzará este domingo, en Viedma, y continuará a lo largo de la semana con funciones en Choele Choel, Zapala, Neuquén, Cipolletti, Plottier y Roca (ver aparte). Esta divertida y emotiva comedia, cuyo libro es de la dramaturga argentina Alicia Muñoz, es una obra de gran nivel narrativo y dramático donde se desnuda el alma de cada uno de sus personajes, seres tan reales, tan actuales, que irradian humor, ternura, artes de manipulación y diversas formas de amar.



Felisa, una madre “especial” (Betiana Blum) obliga a su hijo Daniel (Sergio Surraco) a volver de Nueva York para resolver un insólito problema familiar. El intentará, con suma diplomacia y paciencia, solucionar el conflicto, pero el carácter insoportable de la mamá lo sacará de quicio hasta llevarlo a la desesperación. Felisa una adulta mayor que vive en soledad, en la antigua casa que compartió con Vicente, su esposo, fallecido hace seis años. Su única compañía son las cenizas que conserva en una especie de altar pagano y con las que dialoga constantemente. Está enemistada con Marina y Griselda, sus dos hijas mujeres y mantiene contacto telefónico con Dani, el único vástago varón que, tal vez por sensibilidad o culpa, atiende sus demandas y escucha sus quejas.



El problema es que él vive en Nueva York, donde trabaja para las Naciones Unidas, como mediador de un conflicto bélico en África y formó su propia familia al casarse con Carol. El conflicto estallará cuando la madre, llamada telefónica mediante, le transmita preocupación y logre que él, de manera inmediata, regrese a Buenos Aires, al creer que la señora tiene alguna enfermedad seria y requiere atención especial. El esmero que el joven pone por recomponer el vínculo familiar con sus hermanas, pondrá en juego su paciencia.

En dialogo con Río Negro, Betiana Blum, contó de que se trata esta maravillosa pieza:

P: ¿Cuál será el cuento que nos van a contar sobre el escenario?

R: Creo que los seres humanos somos manipuladores, consciente o inconscientemente. Opinamos, hablamos, nos movemos en la dirección en lo que queremos conseguir. Se habla de que la madre es manipuladora: creo que es frontal y, por momentos, hay alguna manipulación para lograr que venga, desde ya. Creo que todos manipulamos.

P: ¿Por qué decidiste dirigir la pieza de Alicia Muñoz?

R: “La pipa de la paz” es una obra argentina. Es una genia porque es capaz de unir en una pieza los problemas mundiales, trata de firmar los acuerdos de paz entre varios países y tratar de lograr paz en la familia. Tiene dos personajes: “Felisa” y “el hijo”, que está trabajando en Estados Unidos por la paz. En la mitad de la noche la madre hace un llamado muy manipulador y lo asusta tanto que él se toma un avión y se viene. Allí comienza la pieza.

Es una obra para dos personas en la que parece que hubiera más. El altar “pagano” de un padre fallecido hace unos años y habla con él como si estuviera presente. Esa presencia está. También de las dos hijas a través del teléfono, las negociaciones con el hijo. Es muy dinámica, tiene mucho humor, siempre digo que “es casi un parlamento, una carcajada”. Está basada en situaciones humorísticas, no en chistes. La verdad es que la gente se ríe más de una hora. Esto es una bendición en esta época. Creo que el drama es cuando uno dice sí y el otro no, cuando uno dice blanco y el otro negro. El humor es una mirada alta, desde arriba. Se ve más y uno puede relajarse y aparece el humor. Para que haya paz tiene que aceptarse todo. Cuesto que cuesta llegar a esta paz que todos anhelamos.

P: ¿Cuánto tiempo de ensayo te llevó meterte en la piel de “Felisa”?

R: Felisa es un gran personaje. Tiene que haber una gran autora para escribir un gran personaje, tiene todos los matices y el hijo, que lo hace muy bien Sergio Surraco, también tiene muchos matices. Se mueve más que nada en el área de la paciencia. Está formado como pacificador. La obra es desopilante. Parece que se apaga un fuego y se enciende otro.

P: ¿Cuánto hay de comedia y cuanto de “ponerse serios”?

R: Creo que es una comedia que da lugar luego a la reflexión. Es una comedia de situaciones, muy divertida, por momentos te toca el corazón.

P: ¿Es posible pensar en alguna plataforma preferida para trabajar o funciona como en la mayoría de los actores?

R: No puedo opinar si una plataforma es igual a otra. Terminé de grabar un unitario de ocho capítulos: “El buen retiro”, mis compañeras son Claudia Lapacó, Mirta Busnelli, María Leal, las cuatro chicas integran un elenco maravilloso, tengo entendido que saldrá por Flow. Está en posproducción, ya tendremos más noticias.

P: El público te disfruta desde siempre en diferentes propuestas artísticas, ¿sos consciente de la aceptación y compañía del público?

R: Soy consciente del amor de la gente, lo considero el gran premio de la vida. Ellos hacen lo que más hermoso me pudo haber pasado, tanto amor, tanto agradecimiento, tanta aceptación. Cuando trabajo pongo todo. Pongo los sentimientos a full. Esta profesión es así: para que funcione tiene que “ser viva”. El trabajo del actor tiene que estar vivo cada vez. El teatro vivo. Es maravilloso que cada función sea única.

P: Con todo esto, ¿cuál sería la síntesis de la pieza en una línea?

R: Esta obra argentina, es genial. Se va a convertir en un clásico porque maneja el sentido del humor de una manera extraordinaria. Si alguien me dice que vio una obra en la que se rio más de una hora, me interesaría comprar la entrada. Hace muy bien reírse, es sano. Esta autora logra eso, logra que el público se ría a carcajadas durante una hora y por momentos también abra su corazón. También hay un tema familiar, el tema de los nietos. Es extraordinaria y no se la pierdan. No tengo más para decir.

La gira

Domingo, a las 20, Centro Municipal de Cultura de Viedma. Entradas en Compumúsica (Gallardo 180).

Martes, a las 21, Cine Teatro Sportsman (Choele Choel). Entradas en Centro Cultural (P. Moreno 343) y Veterinaria Behi

(Avellaneda 889).

Miércoles, a las 21, Cine Teatro Municipal (Zapala). Entradas en boletería del teatro.

Jueves, a las 21, Casino Magic Neuquén. Entradas en Boletería Casino Magic; Boletería Complejo Cultural Cipolletti (Fernández Oro 57); Flipper (Av. Argentina 179, Neuquén); por sistema entradauno.com

Viernes, a las 21, Complejo Cultural Cipolletti. Entradas en boletería CCC (Fernández Oro 57), Flipper (Av. Argentina 179, Neuquén); Por sistema entradauno.com

Sábado 23 a las 21, Teatro El Zaguán de Plottier. Entradas en Kaos (Belgrano 119); Convidame (San Martín y P. Moreno); Copimanía (Santa Cruz 825); El Librero (Belgrano 130) y al WhatsApp 2994600451 con Mercado Pago.

Domingo 24, a las 19, Casa de la Cultura (9 de Julio 1043, Roca). Entradas en la Boletería de CdC.