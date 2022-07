Historia de un hit: «When a Man Loves a Woman», el lento que inventó la pista de lentos

Una noche cualquiera en un club nocturno de Alabama, dos músicos improvisan un lento blues a pedido de su cantante, un tipo desgarrado por un amor perdido. El cantante en cuestión es Percy Sledge y sus compañeros de banda, el bajista Calvin Lewis y el tecladista Andrew Wright. Y lo que surgirá de aquella noche será una canción que dará inicio a lo que, por años, será el momento más esperado, el de los lentos: “When a Man Loves a Woman”.



Pero no todo sería tan simple, claro. Lo que aquella noche de 1966 apareció fue un sentimiento en el modo de cantar de Percy Sledge que impactó a Quin Ivy, un productor local que tenía un estudio de grabación y una disquería llamada Norala Sound.

Al finalizar el show, Ivy se acercó a Percy y le sugirió que trabajara sobre aquella melodía que lo había impactado y que, si lo hacía, no dudara en acercarse a su estudio. El productor veía en Percy un hitmaker en potencia y no se equivocaba.

La canción nacida de aquella improvisación se llamaba “When did you leave me baby” (Cuando me dejaste nena). Pero la cambió por “When a man loves a woman” (Cuando un hombre ama a una mujer). Percy trabajó sobre este nuevo título junto a sus compañeros de The Squires Combo, Lewis y Wright, aquellos que habían comenzado con el blues improvisado, hasta llegar a la versión que llevarían al estudio.



Pero, ¿qué pasaba con el melancólico Percy aquella noche? Estaba pensando en su novia Lizz King, que había decidido dejar la ciudad de Sheffield, en Alabama, para seguir una promisoria carrera como modelo en Los Ángeles. Esta decisión rompió el corazón de Percy, quien había sido despedido de su trabajo como obrero y su otro trabajo como celador del hospital de la ciudad no le permitía acompañar a Lizz. “No tenía dinero para ir detrás de ella, así que no podía hacer nada para intentar recuperarla”, diría Percy años después, cuando la canción inspirada en aquel sentimiento ya era un éxito.



Percival Tyrone Sledge había nacido en Leighton, Alabama, el 25 de noviembre de 1941. Figura clave del soul y uno de los pioneros del country soul, trabajaba en los campos de algodón mientras por las noches, los fines de semana, cantaba en clubes junto a los Squire Combos versiones de Elvis, The Beatles, Wilson Pickett y buena parte del catálogo de Motown. Ya no trabajaba en los campos de algodón cuando aquella noche surgió la melodía que lo haría famoso, pero no rico.

Es que Percy decidió darles todo el crédito de “When a Man Loves a Woman” a Lewis y Wright. Es por eso que en la autoría de la canción no figura su verdadero autor, Percy Sledge. Básicamente, había cedido, por no decir regalado, los derechos de autor.



El éxito absoluto de la canción, que aún sigue vigente en sus múltiples versiones, dio ganancias inmediatas a los músicos, pero no a Percy, quien siempre sostuvo que fue lo que fue gracias al trabajo de todos.

“When a Man Loves a Woman” se grabó el 17 de febrero de 1966 en los Norala Sound Studios, de Sheffield, Alabama. Pero esa fue una versión posterior, La primera se hizo en los estudios FAME de Rick Hall en Muscle Shoals, Luego fue regrabada en Norala, propiedad de Quin Ivy. ¿Qué había sucedido? A los productores no les cerraba cómo habían quedado las secciones de trompetas por lo que se regrabó la canción con otros trompetistas. Sin embargo, las cintas se mezclaron y la que Atlantic Récords editó fue la primera versión, la original.



El 15 de julio de 1966, Percy Sledge obtuvo el disco de oro por el single “When a Man Loves a Woman”. Ese verano la canción se impuso a tal punto que las y los medio crearon una nueva categoría, los slows de verano, o, lo que es lo mismo: “los lentos”.

“When a Man Loves a Woman” fue la única canción de Percy Sledge en llegar al número, a pesar de que el cantante se mantuvo vigente casi hasta su muerte el 14 de abril de 2015.



Percy Sledge compuso otros hits como “Warm and tender love” o “Take time to know her” o intentos de relanzar su carrera como sucedió a mediados de los 70 o en 1994, pero todo siempre regresaba al mismo lugar: “When a Man Loves a Woman”. En 1986, una campaña publicitaria de Levi´s le dio un nuevo impulso. Pero será la versión de Michael Bolton, de 1991, la que le dé vida definitiva en las pistas de lentos que Percy, con su corazón roto de amor, había ayudado a crear 25 años antes.