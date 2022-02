BTS transmitirá su show en el cine y se podrá ver en Neuquén

«BTS Permission to dance in stage Seoul» será transmitido en los cines de la empresa Cinépolis, que cuenta con una sede en Neuquén. La única función en todo el mundo será proyectada en vivo, lo que despertó a su ARMY, quienes ya quieren comprar la entrada para no perderse el evento.

La función será el sábado 12 de marzo, a las 15 y a las 19 en Argentina.

BTS volverá a presentarse en los escenarios con tres conciertos, pero solo en Corea del Sur. Uno de esos shows será el que se transmitirá en vivo en las pantallas del cine. La gran novedad es que, además de todos los éxitos de la banda, anunciaron que darán a conocer un tema inédito.

En la página web del cine se anuncia ‘BTS Permission to dance in stage Seoul» como uno de los próximos estrenos, pero, la mala noticia es que aún no están las entradas en venta y no se informa la fecha del inicio de la preventa. Desde la empresa indicaron esta misma mañana que están terminando de organizar la proyección.

En la sinopsis se describe al show como una «imperdible experiencia de concierto en vivo, transmitida desde Seúl ¡a los cines de todo el mundo!». Además, se detalla que es «la última serie de la gira mundial encabezada por los íconos del pop del siglo 21, BTS, presentando poderosas actuaciones y los máximos hits a lo largo de su increíble carrera. Sus anteriores shows de Los Ángeles fueron vistos por alrededor de 813.000 personas en sus cuatro shows con entradas agotadas, volviéndolo uno de los shows más exitosos del 2021».

Hasta el momento es toda la información que se conoce para la ARMY Argentina, que espera con ansias ver a RM, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook en la pantalla grande del cine.

Querido #BTSARMY: estamos ultimando detalles para la preventa de #PTDLIVEVIEWING #PTD_ON_STAGE_SEOUL



Ni bien tengamos información confirmada (complejos, horarios, precios, etc) la vamos a comunicar por nuestras redes.

Paciencia 🙏💜 pic.twitter.com/1B9OwedGsw — Cinépolis Argentina (@cinepolisarg) February 17, 2022

El concierto de BTS será proyectado en vivo, en Cinépolis, el sábado 12 de marzo.