Chano se internó en una clínica de rehabilitación en Entre Ríos

A ocho meses del incidente con la policía que casi le cuesta la vida, Chano Moreno Charpentier está nuevamente internado.

En esta ocasión, fue por voluntad propia. El cantante ingresó a la clínica de rehabilitación Vida Sana Puiggari, en Entre Ríos, para seguir con su tratamiento contra las adicciones y realizarse chequeos médicos.

El músico eligió esa institución porque ya estuvo internado ahí anteriormente y tienen su historia clínica. La decisión está relacionada con la invitación al casamiento de Jorge Lanata del próximo sábado.

El exlíder de Tan Biónica prefirió pasar unos días tranquilo, lejos de cualquier reunión social, por el estrés que le generan este tipo de eventos.

Cabe recordar que el artista estuvo tres meses en una comunidad terapéutica de provincia de Buenos Aires y a mediados de octubre recibió el alta.

«Ahora vivo en una estructura muy rígida que me hacía falta la verdad. Hay gente que puede parar, yo estoy agradecido a la enfermedad que tengo porque hay personas que no llegan a consumir y viven de manera compulsiva sin darse cuenta que tienen una enfermedad que tratar y esto me permitió conocerme», reconoció tiempo atrás, satisfecho por los resultados de su tratamiento.

Nadie se dió cuenta que @CHANOTB no podía hacer un recital en ese estado?. Un límite te pido 🤦‍♀️. La #saludmental importa más que dar un buen show. #chano #recital #ituzaingo #teatrodeituzaingo pic.twitter.com/KoYN547G5P — Psi Flor Rodriguez (@psiflorodriguez) March 20, 2022

En noviembre pudo volver a los escenarios con varias fechas cargadas de emoción, ya que en julio, cuando recibió el balazo en el abdomen por el que perdió el bazo, un riñón y parte del páncreas, parecía imposible que siguiera con su carrera.

Pero luego de algunos meses de tranquilidad, en marzo dio un concierto en el teatro Gran Ituzaingó en el que no se lo vio bien.

Sus fanáticos compartieron historias en las redes sociales, preocupados por su salud, ya que no podía mantenerse en pie ni recordaba las letras de sus canciones.