Comienza Estepa, el ciclo de música de cámara de Neuquén

La música de cámara estrena este domingo un espacio de interpretación que es todo un lujo para la región. Se trata de Estepa, un ciclo de cuatro conciertos, entre abril y noviembre, en el Museo Nacional de Bellas Artes Neuquén, protagonizados por talentosos músicos jóvenes de la región y Bahía Blanca. (ver aparte).



El concierto que abrirá el ciclo, a las 19, tendrá como protagonistas al dúo integrado por el violinista roquense Simón Vera y el pianista neuquino Emilio Peroni, quienes interpretarán sonatas de los compositores alemanes Ludwig van Beethoven, Robert Schumann y Johannes Brahms.

En un diálogo con Río Negro, el creador de este ciclo, el músico y docente Jonathan Vera explicó por qué fueron seleccionadas estas obras. “Todos los grandes compositores escribieron para esta formación de piano y violín y en el caso de las obras seleccionadas para esta ocasión se trata de tres obras muy comprometidas técnica y compositivamente como son la Cuarta sonata de Beethoven, la Segunda sonata de Brahms y la Primera sonata de Schuman, sin dudas de las obras más importantes para este tipo de formación y son tres obras largas”.

La elección de los tres compositores alemanes para esta ocasión también tiene una explicación y tiene que ver con la formación de los músicos que tocarán eta noche. “Aunque digamos que la música es universal en cierto punto no lo es”, afirma Vera. “Porque tiene muchos aspectos como folclóricos de una región. La música alemana escrita en el siglo XVIII no es igual que la música que se escribió en Rusia en el mismo siglo. Aunque hay compositores más cosmopolitas como fue Tchaikovsky, por ejemplo, la mayoría de los rusos de esa época no escribía como Brahms, tenía sus yeites propios de su región. Entonces, cuando a un argentino le toca abordar esa música presenta sus dificultades”.

Esto viene a cuenta de la formación tanto de Peroni como de Simón Vera: ambos completaron su formación en Alemania, por lo que saben perfectamente cómo interpretar las obras en cuestión. “En el caso de las obras de música alemana del siglo XVIII y XIX tocadas por músicos argentinos, pero formados en Alemania, no es un dato menor, son especialistas de la música que van a interpretar”, remarca Jonathan Vera.

Un plus no habitual que ofrece este ciclo que fue creado justamente para dar visibilidad a jóvenes talentos de la música clásica en un ámbito donde los espacios y las oportunidades no abundan ni mucho menos.

Estepa había comenzado el año pasado con una jornada, la del 18 de diciembre. Tras la excelente recepción que tuvo y tomada debida nota de la notoria presencia de jóvenes músicos con escasa oportunidades de darse a conocer, Vera se propuso extender el ciclo a cuatro presentaciones a lo largo de este año. La de esta noche será la primera , que estará acompañada por una degustación de vinos.

Los músicos

Emilio Peroni

Nació en Neuquén y se desarrolló musicalmente bajo la guía de los maestros Miguel Martín Morales y Aldo Antognazzi en Argentina para luego emigrar y trabajar con Bernd Zack en la Escuela Superior de Música y Teatro de Rostock. Allí culminó con la más alta calificación un posgrado en piano y uno en música de cámara. Posteriormente trabajó en la misma institución como pianista acompañante y docente de piano y música de cámara hasta 2014. Luego se radicó nuevamente en Neuquén y actualmente es Profesor de Piano y Música de Cámara en la Escuela Superior de Música de Neuquén.

Ha realizado conciertos en salas de Argentina, Bolivia, Chile, Uruguay, Filipinas, Kuwait y Europa. Además, se ha presentado como solista con la Filarmónica de Rostock, Sinfónica de Berlín, Sinfónica Nacional Argentina, Sinfónica de Neuquén, Sinfónica de Rosario, Sinfónica de San Juan, Filarmónica de Buenos Aires, entre otras.

Simón Vera

Nació en General Roca y comenzó sus estudios bajo la guía de la profesora Nushik Pretrosyan para luego emigrar a Alemania y trabajar con Markus Däunert en la Escuela Superior de Música y Artes Escénicas de Frankfurt. Allí también se perfecciono en música de cámara con Hubert Buchberger, Tim Vogler y Angelika Merkle. Lleva adelante una intensa actividad como músico de orquesta. En nuestro país ha sido miembro de la Orquesta Sinfónica de Neuquén, de la Orquesta Sinfónica de Río Negro y de la Sinfónica Patagonia desde su fundación. En el exterior ha realizado conciertos y giras con la Orquesta Filarmónica de Cámara Rusa, la Orquesta Musique des Lumières y la Orquesta del Festival Schleswig-Holstein, en importantes salas de Alemania, Dinamarca, Suiza , Austria, Mónaco y Francia. En 2019 se radicó nuevamente en Argentina y en la actualidad es miembro de la Orquesta Sinfónica Provincial de Bahía Blanca. Además, imparte clases de violín en el Instituto Universitario Patagónico de Artes como asistente de la cátedra de la Prof. Nushik Petrosyan.

Este domingo

Día y hora: hoy, a las 19.

Lugar: Museo Nacional de Bellas Artes Neuquén

Músicos: Dúo de violín y piano Vera-Peroni (Neuquén)

Simón Vera, violín

Emilio Peroni, piano.

Obras: Beethoven, Schumann y Brahms.

Entradas al 2994618500

$1500 estudiantes y

$2000 generales.

Contacto con ESTEPA

WhatsApp o llamada al 2994618500

Correo: estepamd@gmail.com

Instagram: @estepa_md

Facebook: @Estepa_md

El ciclo estepa

Domingo 5 de junio – 19 hs

Cuarteto de cuerdas “Éthni” (Bahía Blanca)

Jeremias Petruf, violín 1

Sophia Guahnich, violín 2

Paolo Miserocchi, viola

Yetsabel Ramirez, violonchelo

Obras de Beethoven, Schubert y Shostakovich

Domingo 18 de septiembre – 19 hs

Quinteto de vientos (Roca)

Guillermo Irusta, flauta

Hernán Apaolaza, oboe

Raphael González, clarinete

Gustavo Berri, corno

Pia Vivet, favor

Obras de Fernández e Ibert

Domingo 6 de noviembre – 19 hs

Cuarteto de cuerdas “ESTEPA” + Jonatan Vera, piano (Neuquén)

Simón Vera, violín 1

Hugo Sangenis, violín 2

Gustavo Castillo, viola

Oswaldo Corro, violonchelo

Jonatan Vera, piano.

Obras de Gaito y Brahms.