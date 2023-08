Contra el bullying: «Palabras Semillas» invita a reflexionar sobre cómo usamos el lenguaje y sus efectos

“Palabras Semilla”, el libro que busca erradicar el bullying a través de la reflexión sobre los usos cotidianos del lenguaje, surgió de una experiencia en carne propia de la propia autora, Magela Demarco, cuando recordó cómo dos experiencias de bullying que vivió en su infancia y en la adolescencia la marcaron a fuego. Y cuando nació su hijo Tobias fue el disparador para transformar esas situaciones negativas en algo positivo. Y junto a la ilustradora, Caru Grossi, lograron plasmar en este libro lo que ambas soñaban.



En diálogo con Diario RÍO NEGRO, Demarco contó: “Mi hijo Tobías es mi gran maestro, como lo son todos los hijos en general. Ellos nos hacen replantearnos, repensar y volver reflexionar muchas cosas. Una mamá del colegio de Tobi escribió al chat que habían cargado a su hijo y nos pedía que por favor habláramos todas las madres con los nuestros. A partir de esto volví a mi infancia y recordé dos vivencias puntuales”, recordó la escritora.

«Palabras semilla» se complementa con el trabajo sensible de la ilustradora Caru Grossi.



Una de ellas asegura que fue muy dolorosa y cuando era muy niña y que duró casi un año. Ocurrió cuando se habían mudado de casa, la cambiaron de colegio y al comenzar su segundo grado no era incluida por sus compañeros. “Durante todo ese año mi mamá recuerda que yo llegaba del colegio, la abrazaba y me ponía a llorar. Y el costo emocional fue grande”, afirmó.

«La historia utiliza las metáforas para recordarnos el poder que tienen nuestras palabras, nuestras miradas y nuestros gestos», dice Demarco.



La otra situación ocurrió en su adolescencia mientras vacacionaba en el mar. La tragedia vino cuando un adolescente le gritó: ¡Goooorda! Lo que no sabía ese joven es que el daño que le hizo fue muy doloroso ya que ella venía luchando con su peso, castigando su cuerpo. “Hice dietas locas, castigué mi cuerpo y mi alma no alimentándome lo necesario, estuve a un paso de ser bulímica…Todo muy triste. Y estoy segura de que si ese chico que me gritó gorda hubiera sabido el daño que me iba a causar no me lo hubiera dicho”, sostuvo.

«Palabras semilla» se complementa con el trabajo sensible de la ilustradora Caru Grossi.



Y así, como por arte de magia nació “Palabras Semilla”. Cuando Demarco describe su publicación lo hace diciendo que “es un libro que nos invita a reflexionar a niñ@s, adolescentes y adult@s sobre los modos y las formas en que nos dirigimos a l@s demás. A ser conscientes de que nuestras palabras, miradas, gestos y acciones tienen poder. Lo que decimos tiene un efecto en el otro u otra. Una mirada nuestra puede ayudar a construir o a destruir. Un gesto nuestro puede ser el empujón de confianza y ánimo que necesitaba alguien o puede ser un arpón que hiera y lastime”, resaltó.

Furor en las escuelas



El libro fue muy bien recibido en las escuelas. Actualmente se está trabajando en diferentes colegios del país como en La Rioja, La Pampa, Jujuy, Santa Fe, Puerto Madryn (Chubut), Entre Ríos, Provincia de Buenos Aires (Henderson, 25 de mayo, Mar del Plata, Capitán Sarmiento, La Plata, Campana) y CABA. “Se está esparciendo por todo el país”, indicó. Y cuando por qué considera el éxito que ha tenido, ya que van por la quinta edición, asevera que “Creo que la temática nos convoca a todas y a todos sin excepción. ¿A quién no burlaron, no dejaron de lado o no discriminaron de chica/o, de adolescente y también de adulto/a? Y, lamentablemente los datos hablan por sí solos… Según un Estudio Oficial de la ONG Internacional Bullying Sin Fronteras para América, Europa, Asia, Oceanía y África, realizado entre marzo 2022 y abril de 2023 siete de cada diez niños sufren todos los días algún de tipo de acoso y ciberacoso. Y según Unicef, 1 de cada 3 chic@s sufren algún tipo de acoso en la escuela”, resaltó la escritora.

«Palabras semilla» se complementa con el trabajo sensible de la ilustradora Caru Grossi.



Demarco también contó que han tenido conocimiento que a través del trabajo que se ha llevado adelante en las escuelas con Palabras Semilla se han podido desactivar algunas situaciones de acoso o bullying. La directora del colegio Santa Ana de La Plata, Fabiana Obispo, les escribió para contarle la experiencia que tuvieron en su escuela. “Es un libro que cree en la posibilidad de cambio de las personas. Trabaja la diversidad en un sentido integral. Cree en la humanidad. Es un grito de esperanza, con clave de realidad. Es un libro que trabaja desde la pedagogía de la pregunta, que transita la metáfora, como exquisita analogía de las reciprocidades. Estoy enamorada de este libro y de todo lo que éste genera”, concluyó.

El libro puede adquirirse a través de la página www.labrujitadepapel.com.ar y tiene un valor de $3.300.