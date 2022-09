Deadpool 3 ya tiene fecha de estreno y Hugh Jackman volverá a interpretar a Wolverine

Marvel no deja de sorprender a sus fanáticos. Una vez más, la reconocida franquicia del cine internacional promete revolucionar su Universo con el lanzamiento de Deadpool 3, la secuela de la exitosa película protagonizada por Ryan Reynolds que contará con el esperado regreso de Hugh Jackman al mundo de los X-Men.

A través de su cuenta de Twitter, Reynolds anunció que Deadpool 3 se estrenará el 6 de septiembre de 2024. De esa manera, el protagonista le puso punto final a los interminables rumores que rodeaban al lanzamiento del largometraje.

Si bien muchos de los fanáticos creen que la esencia de las películas del antihéroe puede verse modificada desde que la marca fue adquirida por Disney, los productores repitieron que la idea es mantener el espíritu desvergonzado de las dos primeras películas y para esta nueva edición anunciaron la llegada un actor que promete revolucionar la saga.

Se trata de la vuelta de Hugh Jackman a interpretar a Wolverine, su histórico personaje en las diferentes películas del universo de los X-Men.

Hard keeping my mouth sewn shut about this one. ⚔️ pic.twitter.com/OdV7JmAkEu