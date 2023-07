Duki hace historia en el trap argentino: agotó dos Estadios River en pocas horas y batió un récord

“Te guste o no, somos el nuevo rock and roll”, dijeron Trueno y Wos en una canción que generó polémica en 2020. “Son modas”, “no es música” y “estos en dos años no existen más” son algunas de las tantas frases que traperos como ellos y como Duki tuvieron que escuchar y no hacer caso. Hoy, el trap argentino es un género de referencia en toda América Latina y lejos de desaparecer, los artistas se afianzan y alcanzan metas que hasta hace poco parecían estar reservadas solamente para los rockeros.

Duki es considerado el máximo referente del trap actual. Sin dejar de trabajar y con mucha confianza, está cumpliendo muchos de los sueños que se propuso. En 2022 hizo cuatro fechas en el Estadio Vélez y hace apenas días anunció que se animaría a hacer su primer Estadio River Plate, un lugar en el que entran casi 90 mil personas y que representa el punto más alto al que puede aspirar un músico en Argentina.

Las entradas para este show, que será el 2 de diciembre de este año, salieron a la venta hoy a las 10 de la mañana y en cuestión de horas se agotaron. Por la tarde, Duki anunció un nuevo River para el domingo 3 y enseguida también se agotó.

Con esta acción, Duki se acaba de convertir en el artista argentino más joven en llenar un Estadio Monumental: tiene apenas 27 años. Pero su show en River representa no solo su consagración, sino el de toda su generación de artistas. El trap en Argentina se diferencia del de otros países del mundo justamente por esa unión y representatividad. En lugar de sentirse competencia, los músicos entre sí son amigos, viven lanzando canciones en colaboración, se invitan a cantar a los shows, viajan y salen juntos, y se dan ánimos entre sí en cada nuevo lanzamiento.

Foto: VZ Comunicación

Hace algunas horas, Duki compartió en sus redes un tuit del año 2016, cuando todo esto recién arrancaba. “Cantaba en el parque quería ser artista, solo de imaginarlo sonreía. Un estadio lleno cantando sus temas, pagar toa’s las deudas de su familia”, dice la publicación que es parte de una canción del español H Roto. En los comentarios al tuit, los fanáticos que lo siguen desde hace rato le repiten “lo lograste” y comparten su emoción por el éxito.

Las entradas para las fechas de Duki en River se vendieron en All Access y salían entre $9500 y $22500 + cargo de servicio. El músico viene de estrenar su más reciente disco Antes de Ameri y de realizar su primera gira en Estados Unidos con entradas agotadas en ciudades como Nueva York, Miami y Chicago. Su próxima parada es España, con fechas en escenarios de Asturias, Bilbao y Madrid.

Foto: @adlerguido / VZ Comunicación

Este contenido fue originalmente publicado en RED/ACCIÓN y se republica como parte del programa ‘Periodismo Humano’, una alianza por el periodismo de calidad entre RÍO NEGRO y RED/ACCIÓN.