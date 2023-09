El Indiana Jones del mundo del arte: el detective Arthur Brand recuperó un cuadro robado de Van Gogh

The Parsonage Garden at Nuenen in Spring - Vincent Van Gogh.

Quienes jugamos inocentemente al “art thief” (ladrón de arte) durante nuestra infancia, ahora podemos conocer el valor real de una obra de gran talla y entender el trasfondo del juego. Se estima que The Parsonage Garden at Nuenen in Spring fue pintada cinco años antes de The starry night y vale entre 3,2 y 6,4 millones de dólares. Curiosamente, había sido robado el mismo día del cumpleaños de Van Gogh (30 de marzo) del 2020.

The Parsonage Garden at Nuenen in Spring – Vincent Van Gogh.

Las imágenes del robo grabadas por las cámaras de seguridad mostraban cómo un hombre enmascarado irrumpía en el museo, utilizaba un mazo para romper dos puertas de cristal y se marchaba con el cuadro bajo el brazo. En ese momento, el cuadro se exhibía en exposición temporal en el Museo Singer Laren, como préstamo del Museo Groninger (ambos en Ámsterdam).

Pero el detective Arthur Brand fue designado a cargo de resolver el caso debido a su largo historial en el rubro. De hecho, ha presentado un programa de televisión sobre la búsqueda de arte robado y con frecuencia insta a la gente a presentarse y devolver obras robadas. En 2019, por ejemplo, encontró un Picasso robado. Para resolver el misterio del robo del Van Gogh, trabajó durante tres años y medio, lapso en el cual recibía pistas de informantes , incluso fotos de la obra secuestrada.

La persona que finalmente devolvió el cuadro negoció a cambio de la anonimidad y no tener ningún problema. Lo más curioso del desenlace fue que la obra que vale varios millones de dólares llegó a la casa de Brand en una bolsa de Ikea. Las personas supuestamente implicadas en el robo ya fueron detenidas y condenadas, después de que la policía interceptara sus comunicaciones cifradas, lo que significa que no pudieron ser ellas quienes devolvieran físicamente el cuadro, según contó Brand.

Todo esto le valió al detective la identidad de “el Indiana Jones del arte”, quien comentó que “todo el mundo está agradecido. El Museo está agradecido”. También subió un video con el cuadro a su cuenta de Instagram, donde anunció que era “un gran día para los amantes de Van Gogh alrededor del mundo”. Después de las reparaciones al daño que sufrió, el cuadro volverá a su hogar original, el Museo Groninger.

Este contenido fue originalmente publicado en RED/ACCIÓN y se republica como parte del programa ‘Periodismo Humano’, una alianza por el periodismo de calidad entre RÍO NEGRO y RED/ACCIÓN