Este martes se anuncian los nominados a los Premios Oscar: hora y TV de la gala

La gala de los Premios Oscar de este año puede llegar a tener una especial expectativa en nuestro país ante una eventual nominación de «Argentina, 1985» a mejor película extranjera, algo que se confirmará mañana.

La entrega de premios será el 12 de marzo pero este martes se confirmarán todas las ternas con el anuncio de los nominados en cada categoría.

La gala de nominaciones será a partir de las 10:30 de Argentina y será transmitida en televisión por el canal TNT. También se podrá seguir vía streaming en las redes sociales de los Oscar, en Facebook, Twitter e Instagram.

Los actores Allison Williams y Riz Ahmed estarán a cargo de la conducción y los anuncios. La gala de los premios en marzo tendrá como presentador a Jimmy Kimmel.

Después de ganar el Globo de Oro en esa categoría, «Argentina, 1985» tiene buenas posibilidades de estar entre las cinco nominadas a mejor película extranjera.

Las que también tienen su lugar casi asegurado en la terna son «All quiet in the western front» de Alemania y «Decision to leave» de Corea del Sur.

Ambas parten un escalón por encima en el favoritismo para quedarse con la estatuilla respecto a la película de Santiago Mitre que protagonizan Ricardo Darín y Peter Lanzani.

Incluso, también podrían recibir nominaciones a mejor película y a mejor director para Edward Berger y Park Chan-wook, respectivamente.

Las películas candidatas a tener mayor cantidad de nominaciones son: «The Fabelmans» (Steven Spielberg), «Avatar: The way of water» (James Cameron), «Everything Everywhere All at Once» (Dan Kwan y Daniel Scheinert), «The Banshees of Inisherin» (Martin McDonagh), «The Whale» (Darren Aronofsky), «Elvis» (Baz Luhrmann) y «Top Gun: Maverick» (Joseph Kosinski).