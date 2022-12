Este viernes, “Navidad en las Estrellas” se cuelga del cielo neuquino

A pura magia, esperanza y emoción fue creado hace dos años el espectáculo “Navidad en las Estrellas”, que desde hace años recorre la provincia. El director de la compañía Elevé, Horacio Olano, sueña con que este espectáculo se trasforme en una tradición navideña y que todas las personas puedan disfrutar de lo que año a año va creando. El cierre de la gira será este viernes, a las 22, en el Parque Central. La entrada es libre y gratuita. El show dura poco más de una hora y pensando en quienes no tendrán la posibilidad de recibir un regalito en Navidad es que se apela a la solidaridad del público para llevar un juguete, que será donado a los niños más necesitados.

La convencionalidad no es algo característico de Elevé. Y esta no es la excepción. Por el contrario cada vez que salen a escenario nadie sabe qué sucederá: desde bailarines colgados a más de 60 metros, estructuras mágicas que giran, vestuarios únicos y la música en vivo termina por dar ese toque especial. Quienes hayan visto alguna vez uno de sus shows saben que la emoción será el condimento especial con el que regresarán a sus casas sin duda alguna. “Para nosotros es clave poder sorprender a la gente. Y para poder sorprenderlos tenemos que crear ideas nuevas. Nosotros tenemos que buscar algo superador a lo que hicimos años atrás para que la gente se emocione. Y en este caso estamos felices porque construimos una idea de un planeta volador, que terminó siendo una de las escenas más emotivas que hemos construido a lo largo de la carrera de Elevé”, indicó Olano.

La escena central del globo terráqueo emociona a todo el público. (Foto: Gentileza)

Esta es la segunda temporada de “Navidad en las Estrellas” y para esta edición se creó, especialmente, un globo terráqueo que gira mientras las y los bailarines van haciendo su coreografía y acercándose a la gente. Todo lo que sucede está por fuera de lo tradicional. Más de 100 artistas en escenas, todos de la zona, músicos, técnicos y estructuras realizadas pura y exclusivamente para un show que vivirá por siempre en la memoria de todos los que se acerquen a vivir esta experiencia.

“Todos los espectáculos nuestros y en este caso Navidad en las Estrellas trata de las emociones. Nosotros lo que buscamos es no contar una historia literal, sino que es despertar sentimientos y emociones a quién lo vaya a ver. Y darle la libertad de que cada uno piense lo que quiera pensar. Entonces para nosotros todas las escenas de la Navidad narran un poco los sentimientos que estas fiestas generan en la gente. Y este planeta volador tiene que ver un poco con eso y creo que esa escena lo consiguió.

Olano recuerda que cuando comenzó a diseñar el espectáculo pensó en revivir lo que significa la Navidad, las emociones que despierta y en cómo ese momento puede hacer vivir un momento muy especial. “Está buenísimo que nuestras escenas son tan macro y tan grandes que el espectador lo piensa como lo viva, con cómo le pegue la escena. En este caso puede hablar de que somos todos iguales, se puede hablar de la vorágine del mundo, que uno no para y todo sigue rodando”, subrayó.

A pura magia

Uno de los ingredientes preferidos de Olano es ponerle magia a sus espectáculos. Y con cada recibimiento del público y sus comentarios reafirma, una y otra vez, que con cada espectáculo logra compartir toda la emoción con la que los crea. “Es muy emocionante porque vos te das cuenta que la gente lo agradece con la mirada, con los gestos, con las emociones que generas cuando pasas por encima de ellos. Eso en cada espectáculo se vive. Uno ve y siente cuando el público es frío y cuando el público es cálido y se emociona”, indicó y agregó: “Porque nos ha pasado que hay gente que se ha acercado a nosotros llorando con la emoción de agradecernos por haber llevado un espectáculo de este tipo, por haber emocionado a sus hijos y a ellos mismos. Así que para nosotros es muy conmovedor”.

La emoción y las estructuras innovadoras destacan el show. (Foto: Gentileza)

Desde que se hizo la primera edición de este show, la idea fue construir una ruta navideña en la provincia de Neuquén. El año pasado la ruta original fue Zapala, Chos Malal, San Martín de los Andes y Neuquén y este año agregaron Rincón de los Sauces y Plaza Huincul. “La idea central de este show es conectar a la provincia de Neuquén con el espíritu Navideño. Por eso buscamos construir una ruta de la navidad. Que fuera visitando las ciudades y transmitiendo esto: las emociones que la navidad genera y llevarles también al interior de la provincia de Neuquén. Generar una especie de Neuquén federal, un Neuquén conectado con el espíritu de la navidad”, resaltó.

El espectáculo cuenta con 10 músicos en escena, acróbatas y bailarinas. Olano afirmó que lo que buscaron fue convocar a los mejores artistas neuquinos porque la idea era brindar un espectáculo de carácter internacional con artistas locales. Y a la hora de contar por qué la gente no puede perderse este espectáculo, lo resume diciendo: “Es uno de los espectáculos más movilizadores que hemos generado en los últimos 13 años. Así que me parece importante que lo vean y que lo vivan en familia porque tiene eso de que es un espectáculo que se interpreta según quién lo vea. Sea un niño, un adulto, y todos lo van a disfrutar”.