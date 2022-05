Llega «Rompeviento», el festival de teatro que busca ganarse al público de Roca

El puño bien en alto se volvió símbolo de la resistencia de un sector que le hace frente a la pos pandemia y a la crisis económica. La identidad del Festival Nacional de Teatro «Rompeviento» no es inocente y tras ella se esconde una invitación digirida a los espectadores para cobrar un rol protagónico en las salas.

Pero «Rompeviento» también nació como un intento de integrar a la comunidad teatral regional y nutrir la formación de los miembros de la compañía local Escena Urgente, quienes organizan esta primera edición que tendrá lugar del 9 al 12 de junio en la ciudad.

«Como grupo hace muchísimo que queríamos ampliar la formación de una manera más integral, concebirla desde la participación en un festival y sentir la experiencia de la espectación«, comentó Ana Muzzin, organizadora del festival y miembro de Escena Urgente.

Las obras apuntan a un público adulto. Foto gentileza

Los escenarios del Club de Arte «El Biombo» y de Casa de la Cultura funcionarán como sedes del encuentro, y por donde desfilarán importantes obras nacionales. Está previsto que elencos de Neuquén, Mendoza, Entre Ríos, Buenos Aires y Bahía Blanca dejen su huella en el festival.

Aunque también habrá lugar para que el arte regional haga de las suyas. Serán dos las propuestas representadas por la agrupación organizadora: el unipersonal «La Corredora» y el drama «Una pena que se marchitaran las plantas».

«Está todo programado para que durante el fin de semana, días de mayor actividad, haya una función durante el medio día, la tarde y la noche. Así la gente puede presenciar a todas», precisó Muzzin en referencia a la programación, que se encuentra especialmente dirigida a un público adulto.

La mayoría de las obras son reconocidas a nivel nacional. Foto gentileza

Las entradas tendrán un valor aproximado de 600 pesos, aunque se puede adquirir un bono especial especial para acceder al festival completo. Su monto rondará los 3600 pesos y tiene por fin formentar el interés del público.

«La idea es poder reducir el valor de la entrada porque después de la pandemia y la crisis económica está bajando mucho la participación», resaltó Muzzin. La mujer también aprovechó para resaltar la lenta recuperación ecónomica del sector, aspecto que ya forma parte de la identidad de la escena teatral nacional.

La actividad cuenta con el auspicio del Instituto Nacional del Teatro y de la cartera de Cultura de Río Negro. También el gremio docente Unter y Canal 10 brindaron su apoyo.

Cronograma

Jueves 9

21:00 – Antígona. La Necia: Obra de una compañía de Paraná, será prensetada en Club de Arte El Biombo.

Sinopsis: «Sin el mito una cultura está desposeída de su fuerza material, sabia y creadora» Antígona es hermana de su padre. Antígona es nieta de su madre. Antígona es tía y sobrina de sus hermanos. Al final, Antígona se convierte en su propia madre en el exacto momento de su muerte. Antígona no puede elegir su origen, entonces lo acepta. Antígona no puede deshacer la ceguera de su padre, entonces la convierte en virtud. Antígona no puede evitar el fraticidio de sus hermanos, entonces lo ignora. Antígona no puede desobedecer la ley de su tío, la burla. Entonces, obediente de sí misma. Y haciendo esto, engendra su propia muerte. La única cosa que Antígona puede hacer es parir su mito.



Viernes 10

17:00 – La Corredora: Obra de Escena Urgente de Roca, presentada en Club de Arte El Biombo

Sinopsis: La gente corre por tantas cosas. La gente correr porque está asustada, aburrida, sola o en éxtasis. Tal como un hámster. Algunos corren para abandonar todo. Para sentir el sol, el viento, el frío. Para inyectarse una fe. Y entre esa multitud de gente que corre, estoy yo. Y yo corro para llegar a vos.

21:00 – Los Próximos: Obra de Neuquén, presentada en Club de Arte el Biombo.

Sábado 11

16:00 – Sería una pena que se marchitaran las plantas: Obra de Roca, presentada en Club de Arte El Biombo.

Sinopsis: A instancias de su separación una pareja ensaya distintos modos de poder dar cierre a la relación. Los tomarán los recuerdos, la ternura, la agresión, los celos, los reclamos de la piel, el abismo que se impone como futuro: ¿Y ahora qué? ¿De cuántas cosas nos separamos al separarnos de un otro? Los espiaremos, seremos los cómplices, los testigos de un movimiento necesario.

18:00 – Los hombres vuelven al monte: Obra de Buenos Aires, presentada en Casa de la Cultura.

Sinopsis: Reconstruye dos historias, la de un hijo que se instala en el monte buscando a su padre que ha desaparecido, soportando el calor, el hambre y la sed hasta las últimas consecuencias. Y la historia de un héroe de Malvinas que se convierte en un bandido rural, escapando al monte para asaltar a los puesteros, cazar animales, incendiar pastizales Estas historias y todos los personajes que las construyen, habitan en el cuerpo de un solo actor.

20:00 – Soy Sonia: obra de Bahía Blanca, presentada en Club de Arte el Biombo

Sinopsis: Una mujer joven visita a un hombre que está en coma. Día a día le va haciendo un inventario de sus experiencias, como si ese relato cargara una vitalidad capaz de mantenerlo vivo, o incluso, de recuperarlo. Una extraña medicina que se va inoculando en cada encuentro y que va dibujando el mapa de una relación errática. Cada visita es un golpe que intenta reanimar ese cuerpo inconsciente, inanimado como una fotografía.

Domingo 12

12:00 – Los días de la fragilidad: obra de Buenos Aires, presentada en Club de Arte El Biombo

Sinopsis: Del romance del mudo poeta con la goleadora del Club Atlético Once Unidos, en Miramar, en invierno. De cuando la Goleadora le pide al Mudo, como si lo retara a duelo, jugar un partido en la arena mojada.

De la despedida, de cómo cantan canciones de cuna, de cómo duermen envueltos en una toalla, y de lo triste que puede ser todo.

17:00 – Mi humo al sol: obra de Mendoza, presentada en Club de Arte El Biombo

Sinopsis: es un drama intimista y potente que narra el encuentro inesperado de dos mujeres. No se conocen, aunque parecieran hablar de un pasado juntas, lleno de momentos y también vacío.

20:00 – La Aurora: obra de Lago Puelo, presentada en Casa de la Cultura

Sinopsis: Una travesti parte en busca de nuevos horizontes. En su travesía, la providencia le abre caminos para reinventarse. Algunos signados por el milagro, otros por la justicia y otros por lo desconocido. Inspirada en hechos reales, ]»La Aurora» se despliega en un relato tragicómico de austeridad formal que combina trazos de realismo mágico y realismo sucio.