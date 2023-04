La dura frase con la que Fabián Cubero se refirió a la relación entre Indiana y Nicole Neumann

Durante los últimos días, el exfutbolista Fabián Cubero recibió fuertes críticas por exponer públicamente que su hija mayor junto a Nicole Neumann, Indiana Cubero, decidió irse a vivir con él desde diciembre del 2022. En esa ocasión, aseguró además que la menor no se veía con su madre desde esa fecha.

Ahora, el exjugador, actualmente en pareja con Mica Viciconte, agregó información a la historia y confirmó que ni él ni la adolescente de 14 años tienen diálogo con la modelo. “No tenemos diálogo con Nicole. Indiana tampoco”, sentenció.

Las declaraciones de Cubero fueron concedidas a una cronista de Socios del Espectáculo, que se emite por El Trece. En ese diálogo, el histórico mediocampista de Vélez aprovechó también para desmentir los rumores que señalaban que Indiana se había distanciado de Neumann por su estricta dieta.

Sobre este punto, insistió y cuestionó: “¿A ustedes les parece que se va a ir de la casa por que no quiere comer verduras o porque quiere comer carne? No lo tomo en serio porque la realidad no es esa. Es otra realidad y hay nenas en el medio”.

En otro pasaje del intercambio, Poroto dijo que, aunque intenta ayudar a que se recupere el vínculo y la comunicación entre su hija y Nicole, no quiere ejercer presión sobre la adolescente. «Ella es la que tiene que terminar diciendo qué es lo que quiere de acá en adelante«, finalizó.

Mica Viciconte salió a defender a Fabián Cubero de las críticas

Tras contar que la nena se fue fue a vivir con él a fines del año pasado, como consecuencia de los fuertes roces con su madre, el exjugador recibió una catarata de criticas y cuestionamientos por parte de los usuarios de las redes sociales.

Ante eso, Mica Viciconte, actual pareja de Cubero, se pronunció para apoyar la decisión de blanquear la compleja situación familiar. Consultada por el ciclo Intrusos, la modelo señaló: «Él es el padre y lo que dijo, lo dijo. Está bueno aclararlo, porque se decían un montón de cosas, no le veo nada de malo«, argumentó.