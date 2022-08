La Peña: A los cantores no les alcanza lo hecho para un presente mejor, a propósito de José Larralde

Lo que le pasó a José Larralde es la triste realidad de muchos músicos y cantores argentinos. Pasaron casi toda su vida en el escenario, crearon maravillas, llegaron lejos, pero cuando los escenarios los dejan de llamar las cosas se complican. Larralde es un grande que debería estar en los sitios de los grandes, un cantor de las cosas nuestras que bien vale el reconocimiento del país.

Larralde es uno de los grandes exponentes del folclore, del costado más valiente del folclore. Larralde es de los que dicen cosas y de los que no separan la vida cotidiana de la música, porque entiende que la música es la vía por donde se pueden decir muchas cosas que de otra manera no se dirían.

Larralde es de los que se animaron a todo, a plantarse en un escenario y ponerle música a muchas verdades. Larralde tiene trayectoria para que las instituciones que protegen a los músicos y cantantes hagan algo pro su bienestar. La jubilación de los músicos está ligada directamente al escenario. Es una fantasía eso de que los famosos están llenos de plata porque no todos cobran igual, porque no todas las variantes del folclore se pagan igual y porque no todos tienen la misma cantidad de presentaciones.

Pero si escribir 600 temas o más, si tener la trayectoria de Larralde no alcanza para que su presente sea un poquito mejor, eso quiere decir que algo no está funcionando.

Para colmo, aparecer en una de las series más exitosas de la tele debería ser un enorme logro para cualquier artista. Sin embargo, la interpretación de la canción “Quimey Neuquén” en Breaking Bad no le dejó un peso a José Larralde.

Pero ¿es Larralde quien debe reclamar lo que le corresponde?, ¿es Larralde quien debe ocuparse de que cada uno de sus temas utilizados en escenarios o en una serie le generen regalías?. Sin dudas esa no es tarea de músicos y cantantes, esa es tarea de las instituciones que los representan, que deberían garantizar que músicos y cantantes estén mejor.

