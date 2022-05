La Peña: La oportunidad del folclore para sumarse a cada familia

No debería ser necesario que se sancione una ley para enseñar folclore en las escuelas. Es como pedir permiso al Congreso para su enseñanza, pero en este país si no tiene fuerza de ley no se hace. Es una materia en la que hay mucho por aprender, porque en esto del folclore se mezclan las tradiciones que ni más ni menos son parte de nuestra identidad. Pero la ley está, el Congreso hizo su parte y ahora les toca a las escuelas, a las provincias ponerla en marcha y mostrar que nuestra música y nuestras tradiciones tienen tanta relevancia como las otras músicas y otras tradiciones que se enseñan en las escuelas.

No será fácil instru-mentar su enseñanza, pero ya hay provincias que lo hacen y desde hace años sin necesidad de una ley. Lo enseñan en las clases de música, a la par de aprendizajes propios de esa materia. Pero una materia llamada folclore dará más espacio casi exclusivo a nuestra música. Otras provincias están a punto de poner en práctica esta materia y un tercer lote viene algo demorado.

Las opciones están abiertas y se pueden imaginar clases muy divertidas donde los alumnos sean los protagonistas, llevar invitados que canten, folcloristas que generen admiración por lo que hacen, enseñar tradiciones, enseñar a cantar y a tocar diversos instrumentos.

No todos los chicos tuvieron alguna vez un violín o una guitarra a mano, ni tampoco tuvieron un bombo para tocar, pero esta es la oportunidad para que los maestros del folclore desplieguen sabiduría y conocimientos. También para que esos instrumentos empiecen a poblar las casas de cada uno y aparezcan nuevos valores que mantengan viva la música.

Cantar, bailar, tocar, saber, deben estar al alcance de todos y lógicamente a algunos les gustará más, a otros no tanto, pero el hecho de que el folclore entre a las escuelas, es un enorme paso adelante. El folclore ofrece mil opciones capaces de tentar a los estudiantes y sobre todo, de innovar.

