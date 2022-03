La Peña: Las opciones festivaleras más convocantes del verano

La pandemia potenció los espectáculos y da la sensación de que volvieron recargados. Fueron importantes los encuentros realizados y la verdad que resulta complejo elegir uno como el más destacado del verano.

No es fácil superar a Jesús María y a Cosquín. Tienen historia, tienen capacidad de organización, tienen logística y cada paso que dan lo hacen con recursos. Pero son en definitiva los más famosos del país, muy convocantes y por qué no los mejores.

Pero hay una franja de festivales en el país que está en el mismo nivel, que convocan multitudes y que se convierten cada año en una invitación a disfrutar del folclore. Porque en este rubro los hay de folclore y otros que mezclan géneros.

La Serenata a Cafayate para mi es el festival por excelencia que reúne para quienes aman el folclore, las condiciones ideales para escuchar a los mejores. Es el festival que atrapa, que tiene propuestas de calidad y donde podrán ver y conocer a los mejores del género. La Serenata es tradición no solo para Salta sino para el país entero.

Creo a esta altura que se convirtió en el que más representa al folclore salteño, pero donde no falta ninguno de los que uno invitaría si tuviese la posibilidad de organizar su propio festival. Lo único que no me convenció fue la conducción en el escenario.

La Chaya, en La Rioja es la diversión hecha festival. Hay que estar preparados y con la calma instalada para bancarse el festival más divertido. Es un carnaval anticipado, donde la harina está en primer plano y donde no falta la espuma ni el agua. La Rioja en La Chaya es pura fiesta, como lo es el Chayero Sanagasteño, que se parece bastante con algunos puntos de personalidad.

El Carnaval de Los Tekis es otro de los que hay que tener en cuenta a la hora de elegir. Fiesta total, calidad, organización y música a pleno. Es la fiesta que asoma entre los grandes, porque en realidad debe ser la más joven entre las que nombré. El calendario da opciones que valen la pena y alcanza para explorar el país.

